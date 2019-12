Kamerleden die te vaak afwezig blijven bij stemmingen in de Kamercommissies, worden daarvoor binnenkort financieel bestraft. De Conferentie van Voorzitters van de Kamer besliste woensdag dat die reglementswijziging vanaf 1 januari van kracht wordt.

Kamerleden die te vaak afwezig zijn bij stemmingen in de plenaire vergaderingen kunnen al langer een inhouding op hun loon krijgen. Tijdens de vorige legislatuur besliste de werkgroep 'politieke vernieuwing' dat dit ook voor de stemmingen in de commissievergaderingen moest kunnen. De vergoeding wordt met tien procent verminderd indien een parlementslid minder dan 80 procent van de zittingen heeft bijgewoond van de commissie waarvan hij een vast lid is. De praktische aspecten zijn nu uitgewerkt en de nieuwe regeling gaat vanaf 1 januari in.