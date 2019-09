Het gerecht moet dan toch nagaan wie 'trackers' plaatste onder de auto van de Catalaanse politicus Carles Puigdemont. Dat schrijft De Standaard.

Nadat Carles Puigdemont in oktober 2017 naar België was gevlucht omdat het Spaanse gerecht hem wilde arresteren voor de organisatie van een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, belandden er onder zijn Renault Espace bakens om hem te volgen. Daardoor kon hij in maart 2018 in Duitsland gearresteerd worden. Sinds zijn vrijlating verblijft hij weer in België. Het parket van Nijvel startte een onderzoek naar de schaduwoperaties tegen Puigdemont, maar vond niet wie de bakens had geplaatst. Daarom wilde het parket het dossier afsluiten.

De advocaat van Puigdemont vroeg daarop aan de onderzoeksrechter bijkomende onderzoeksdaden rond de 'trackers'. De onderzoeksrechter weigerde, maar woensdag heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel besloten dat er toch verder moet worden gezocht.