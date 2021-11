In het koninklijk besluit (kb) over de nieuwe coronamaatregelen waarover het Overlegcomité vrijdag besliste, worden nog een aantal zaken verduidelijkt.

Zo blijkt na de publicatie van het kb zaterdagmorgen dat kinderen onder de twaalf jaar niet worden meegerekend bij het maximum aantal van zes personen aan een tafeltje in de horeca. Die maatregel is niet nieuw, want ook bij een vorige inperking werden kleine kinderen niet meegerekend.

Bovendien moet de horeca niet alleen tussen 23 en 5 uur de deuren sluiten, maar mogen er in die periode ook geen meeneemmaaltijden worden afgeleverd.

Privébijeenkomsten

Het Overlegcomité verduidelijkte vrijdag dat er niet zou worden ingegrepen op het maximum aantal contacten in de privésfeer. In het kb wordt daar toch enigszins een uitzondering op gemaakt door te specificeren dat er, naast het privéhuis, in een kleine toeristische logies maximum 15 mensen mogen samenkomen zonder maatregelen.

'We moeten proberen om zo veel mogelijk het mixen van verschillende bubbels te vermijden, maar uiteraard weten we ook dat mensen soms nood hebben om even een korte vakantie te nemen. Daarom hebben we nu beslist dat verschillende huishoudens of vrienden nog samen naar een toeristisch logies kunnen gaan, maar we hebben dat beperkt tot 15 personen. Dus geen hele grote groepen samen om te vermijden dat we daardoor het virus de mogelijkheid geven om zich verder te verspreiden', verduidelijkte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in De Ochtend op Radio 1.

Voorts valt nog op dat kerstmarkten en winterdorpen buiten vanaf maandag nog maximum 100 personen mogen ontvangen, indien er niet gecontroleerd wordt op het Corona Safe Ticket. Indien die controle er wel is, mogen er wel meer mensen langskomen.

Tot en met 28 januari

De nieuwe coronamaatregelen worden zaterdag om 11 uur van kracht. De nieuwe regels omtrent de evenementen en sportwedstrijden binnen treden op maandagochtend om 7 uur in werking.

De maatregelen gelden in principe tot en met 28 januari 2022, maar worden op het volgende Overlegcomité op 15 december opnieuw geëvalueerd.

Volg onze corona-updates in deze liveblog.

