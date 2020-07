Is het gevaarlijk om te sporten met een mondmasker? Specialisten zitten niet op dezelfde lijn. Volgens de ene is het gevaarlijk omdat de zuurstoftoevoer belemmerd wordt, volgens de andere is het alleen maar wat oncomfortabel.

Sportarts Luk Buyse, verbonden aan de VUB, ziet geen probleem en raadt aan om de maatregelen van de overheid te respecteren. De sportieve prestaties kunnen wat minder zijn en het is niet leuk om dragen, 'maar dat zou ik in de gegeven omstandigheden toch maar accepteren', zegt hij. 'Er is geen gevaar, er is voldoende ventilatie.'

Daar zijn andere artsen minder overtuigd van. Tom Teulingkx, voorzitter van de vereniging van Vlaamse sportartsen, vindt sporten met een masker geen goed idee, zei hij op Radio 1. 'Voor mensen die niet gewoon zijn om te sporten, kan het toch wat gevaarlijk zijn dat je niet genoeg zuurstof binnen krijgt.' Teulingkx waarschuwt specifiek mensen met aandoeningen zoals bijvoorbeeld astma. Gezonde sporters zullen niet veel problemen ondervinden, zegt hij. 'Maar zeker intensiever sporten, is beter zonder mondmasker. Als het dan toch moet, moet je je inspanningen aanpassen.'

Inspanningsfysioloog Peter Hespel denkt er ook zo over. 'Voor niet-getrainde sporters die een start-to-run programma volgen omdat ze overgewicht hebben of roken, belemmert zo'n masker de ademhaling, waardoor ze kunnen hyperventileren, duizelig worden en flauwvallen', zegt hij aan De Tijd.

Hespel meent echter dat ook voor de getrainde sporters, zoals wielertoeristen, het mondmasker problematisch kan zijn. Hij stelt dat we doorgaans vijf of zes liter lucht per minuut inademen. Bij inspanningen stijgt dat naar vijftig tot honderdvijftig liter. 'De inspanning wordt exponentieel zwaarder, zodat een tekort aan zuurstof dreigt.'

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt het gebruik van een mondmasker tijdens een training resoluut af. De organisatie zegt dat afstand houden van elkaar tijdens het sporten belangrijk is als preventieve maatregel.

