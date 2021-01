De Special Forces Group (SFG) van het Belgische leger wil met vrouwelijke leden in de rangen beter in contact komen met de lokale bevolking tijdens haar operaties.

De Special Forces Group (SFG) van het Belgische leger heeft een nieuwe gemengde capaciteit opgericht, een zogeheten 'Deep Development Capability' (DDC). Dat is vrijdag vernomen naar aanleiding van een bezoek van de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, aan de elite-eenheid van het Belgische leger in Heverlee.

De special forces zijn hypergetrainde militairen die volgens Defensie hoogst uitzonderlijke en speciale operaties uitvoeren, 'in onzekere, complexe en gevaarlijke omgevingen'. Volgens Defensie moeten de special forces hun tactieken en samenstelling aanpassen door de veranderende en steeds complexere omgeving in operaties. Een grondige kennis van het menselijke domein, dus de lokale bevolking, lokale leiders en sociale groepen, is erg belangrijk voor het slagen van operaties.

'Het operationeel theater is veelzijdig, complex en niet enkel mannelijk', aldus Defensie. Enkel mannelijke leden bereiken soms 65 procent van de lokale bevolking niet, zoals vrouwen en kinderen, door culturele en religieuze redenen. De gemengde capaciteit met mannen én vrouwen breidt dat bereik uit. Daardoor kunnen de special forces beter in contact komen met de lokale bevolking en kunnen ze zo die omgeving en bevolking doorgronden en begrijpen, klinkt het.

De DDC is in staat om te opereren in directe steun van de andere teams van de SFG. Volgens Defensie heeft de nieuwe steuncapaciteit al haar nut bewezen in operaties en goede resultaten geboekt. In het persbericht verduidelijkt Defensie niet waar die inzet plaatsvond.

De taken van de nieuwe capaciteit bestaan onder meer uit het analyseren van missies, het uitvoeren van onderzoek, de analyse van omgeving en data, contact met de lokale bevolking en het stabiel onderhouden van dat contact, een breed menselijk netwerk uitbouwen en dat netwerk 'beïnvloeden' voor het succes van de missie, klinkt het. 'Deze nieuwe capaciteit bewijst voor de volle 100 procent hoe mannen en vrouwen complementair zijn en door samen te werken nog betere resultaten kunnen boeken bij het uitvoeren van hun opdrachten', aldus minister Dedonder.

Tot nog toe was er nog maar één vrouw lid van de Special Forces*. Kapitein Nele Tahon werd ingezet bij opdrachten in Kosovo, Libanon, Afghanistan en Benin. Ze overleed in januari 2020 aan kanker.

* In eerdere berichtgeving meldden wij dat het de eerste keer was dat vrouwen in de Special Forces werden opgenomen. Dit is rechtgezet.

