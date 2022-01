Polen is dinsdag gestart met de bouw van een nieuwe omheining aan de grens met Wit-Rusland. Polen wil ze verhinderen dat migranten illegaal de grens oversteken.

De metalen omheining zal 186 kilometer lang zijn, bijna de helft van de totale lengte van de grens van 418 kilometer. De omheining moet 5,5 meter hoog worden en zal ongeveer 353 miljoen euro kosten. Tegen juni moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Het project maakt mensenrechten- en milieuactivisten ongerust. De eersten vrezen dat migranten die op de vlucht zijn voor conflicten, niet in staat zullen zijn een asielaanvraag te doen. De tweede groep vreest nefaste gevolgen van de omheining voor de fauna en flora in het bosgebied aan de grens.

De Europese Unie (EU) had Polen haar steun toegezegd en zware kritiek geuit op Wit-Rusland. De Poolse regering weigerde wel het voorstel van Brussel om het Europese agentschap Frontex te laten deelnemen aan de grensbewaking. Ook liet Warschau een wet stemmen die toelaat migranten terug te sturen zonder te wachten op een asielaanvraag.

Duizenden migranten, overwegend afkomstig uit het Midden-Oosten, probeerden vorig jaar de Poolse grens naar de EU over te steken. Sommigen slaagden daarin en konden hun tocht naar West-Europa verder zetten.

Polen en de westerse landen beschuldigden het Wit-Russische regime ervan de migrantenstroom aan te moedigen, of zelfs te helpen door hen een makkelijke binnenkomst in de EU te beloven.

De regering van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko verwierp die beschuldigingen en beschuldigde Polen er dan weer van migranten onmenselijk te behandelen.

