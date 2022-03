De Spaanse premier Pedro Sánchez en de Belgische premier Alexander De Croo zijn voorstander van een plafond voor de gasprijs. Premier De Croo pleit ook voor groepsaankopen om zo de energieprijzen te drukken. De twee regeringsleiders hadden maandagavond een bilateraal onderhoud in centrum Brussel.

Donderdag en vrijdag vindt een Europese raad plaats. De energieprijzen staan er hoog op de agenda. Pedro Sánchez, premier van Spanje, en Alexander De Croo hebben hierover maandagavond al de koppen bijeengestoken in de Lambermont, de ambtswoning van de premier.

Beide regeringsleiders stelden dat de prijzen op de markt de realiteit niet weerspiegelen en dat ingrijpen dus nodig is. 'We moeten op Europees niveau maatregelen nemen om onze burgers en onze industrie te beschermen', zo verklaarde Sánchez. De Croo zit helemaal op dezelfde lijn en herhaalde zijn pleidooi voor een Europese bevriezing van de gasprijs: 'Wanneer de markt niet functioneert, moet je tussenkomen en met prijsplafonds werken voor gas bijvoorbeeld.'

Daarnaast denkt De Croo aan Europese groepsaankopen voor gas. Hij wil graag dat Europese landen samen hun volume gaan gebruiken om de energieprijzen te drukken. 'We deden dat in het verleden ook met gezamenlijke aankoop van vaccins', zo verwijst De Croo naar de Europese samenwerking tijdens de covidcrisis. 'Als we zien dat de energiemarkten compleet irrationeel zijn geworden dan moeten we niet elke dag daar te veel voor betalen, maar ingrijpen. Dat kan je als land niet alleen. Als we samenwerken kunnen we dat wel. En dat is de instructie waarmee we naar de Europese commissie stappen', zo verklaarde De Croo aan de pers met Pedro Sánchez aan zijn zijde, vlak voor aanvang van de bilaterale ontmoeting met zijn Spaanse collega.

