De Vlaamse socialisten van sp.a gaan vanaf nu officieel door het leven onder de naam Vooruit. De nieuwe naam betekent voor partijvoorzitter Conner Rousseau ook een breuk met de "oude politiek", zei hij tijdens een digitaal lanceringsmoment. "We beginnen aan een nieuw avontuur door elke dag te luisteren en zaken te doen bewegen om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken."

Dat de SP.A onder de jonge partijvoorzitter Conner Rousseau van naam zou veranderen, was al even bekend. De Socialistische Partij Anders zou aanvankelijk zelfs al in december in Vooruit veranderen, maar de lanceringsdatum werd later bijgesteld naar 21 maart, niet toevallig het begin van de lente en de dag van de zorg.

De naamsverandering verliep overigens niet zonder slag of stoot, na kritiek van enkele lokale partijen die opkomen onder de naam Vooruit, en van het gelijknamige Gentse kunstencentrum, dat intussen heeft laten weten op zoek te gaan naar een andere naam. Omdat het coronavirus fysieke evenementen niet toelaat, organiseerden de socialisten zondag/vandaag een digitale lancering via extended reality, waarbij mensen samenkomen in een virtuele ruimte.

Voorzitter Rousseau gaf er tekst en uitleg bij het nieuwe project. Vooruit wil nadenken over hoe we van ons land het beste ter wereld maken, zei hij. "Dat is de vraag die ik vandaag stel aan elk van jullie. En sinds corona is die vraag belangrijker dan ooit."

Volgens Rousseau is het de taak van de politiek om de weg naar dat beste land uit te stippelen, maar kan dat niet met de 'oude politiek'. "Dat dat nu niet lukt, kan ook moeilijk anders, als de politiek anderhalf jaar nodig heeft alleen al om een regering te vormen. Ik kan niet tegen al die verzuring en dat cynisme, en ik kan er zeker niet tegen als de dingen niet vooruitgaan", klonk het. Vooruit wil op een andere manier aan politiek doen, zei Rousseau. "We kunnen twee dingen doen: of we blijven meedraaien in die oude politiek die eindeloos zijn tijd neemt, of we kunnen het anders doen en we beginnen aan een nieuw avontuur. Door elke dag te luisteren, en zaken te doen bewegen, om zo de traagheid, de stilstand en de achteruitgang te doorbreken."

Grote nieuwe werven schuift de Vooruit-voorzitter nog niet naar voren, al lanceerde hij wel een paar denkpistes. "In dat beste land hebben alle kinderen gelijke kansen en leren alle kinderen ook de taal die ons bindt", zei hij bijvoorbeeld. En als er voorstellen om de crèche te verplichten "omdat elk kind dan gelijke kansen krijgt vanaf de start", of om kindergeld af te schaffen om het geld rechtstreeks in bijvoorbeeld onderwijs of kinderopvang te investeren, "dan willen wij daar met u over praten". "Want in het belang van onze kinderen moet alles bespreekbaar zijn."

De kernwaarden van de partij blijven wel dezelfde, onderstreepte Rousseau tot slot. Solidariteit is daarin de belangrijkste. "En dat is de dag van vandaag iets heel simpels: dat is uw deel doen en uw deel krijgen, dat is bijdragen naar vermogen en krijgen naar noden, dat is niet alleen overleven, maar ook goed leven."

