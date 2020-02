SP.A dient woensdagmiddag een spoedresolutie in om minister-president Jan Jambon (N-VA) te dwingen over de democratie en de rechtstaat te praten bij de Hongaarse premier Viktor Orban.

Jan Jambon vertrekt woensdagochtend naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij sluit er een tentoonstelling over de Vlaamse meesters af en heeft ook een onderhoud met Viktor Orban. Jambon wil naar eigen zeggen vooral de Vlaamse belangen aankaarten, maar volgens de oppositie kan hij niet om de politieke situatie in het Oost-Europese land heen.

'Als Jambon per se Orban wil ontmoeten, dan moet hij hem ook confronteren met zijn aanvallen op de democratie en de rechtstaat', vindt parlementslid Annick Lambrecht van SP.A. 'De Vlaamse regering gaat wel erg lichtzinnig over deze ontmoeting', vervolgt ze. 'Mocht Hongarije vandaag kandidaat-lidstaat van de EU zijn, dan zou het zeker en vast niet aanvaard worden. Een ontmoeting van Jambon met de man die onder meer illegaal universiteiten sluit, de pers muilkorft, via corruptie met Europees geld zijn eigen familie rijk maakt en het antisemitisme aanwakkert is géén business as usual.'

SP.A dient een resolutie in waarin het vraagt een sterk statement te maken en achteraf verslag uit te brengen in het parlement.

