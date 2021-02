Treinreizigers die zich onveilig voelen moeten niet alleen naar het noodnummer van Securail kunnen bellen, maar moeten de veiligheidsdienst ook via sms of WhatsApp kunnen bereiken.

Dat zegt SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke, die de vraag al gesteld heeft aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo).

De inspiratie voor het voorstel haalde Vandenbroucke uit een getuigenis van een jongeman op Twitter, vertelt hij. Die zag hoe een jonge vrouw lastiggevallen werd op de trein. Een Nederlandse politica reageerde daarop met een oproep om het meldnummer van de spoorwegen te sms'en of een whatsappje te sturen wanneer je je onveilig voelt. Dat kan in Nederland sinds april vorig jaar. In België is het nummer van de veiligheidsdienst van het spoor Securail gratis 24 op 24 bereikbaar, maar dat nummer kan je enkel bellen. En dat is niet altijd evident wanneer je je onveilig voelt, zegt Vandenbroucke. 'Een sms sturen of whatsappen is soms discreter. Ik ben ervan overtuigd dat het veel reizigers een gerust gevoel zou geven als ze weten dat ze snel en discreet via een berichtje de veiligheidsdiensten kunnen bereiken in geval van nood'.

Vandenbroucke wijst erop dat heel wat mensen de trein mijden door ongewenst gedrag van medereizigers. Hij verwijst naar een enquête van de FOD Mobiliteit van vorig jaar waaruit blijkt dat dat voor één op drie vrouwen en één op vijf mannen het geval is. 'Een schrikbarend hoog aantal', vindt hij.

Securail bereikbaar maken via sms of Whatsapp is volgens Vandenbroucke 'een eenvoudige dienstverlening die voor velen een wereld van verschil kan maken'..

