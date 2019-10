SP.A wil dat de afschaffing van de woonbonus wordt uitgesteld. 'Er zijn zeker redenen om het systeem te hervormen, maar deze overhaasting zorgt enkel voor chaos. Bij de notarissen, de immomakelaars en de banken', zegt Vlaams Parlementslid Maxim Veys.

De notarissen riepen eerder deze week op om snel duidelijkheid te scheppen over de afschaffing van de woonbonus, een belastingvoordeel dat mensen nu nog kunnen krijgen bij het aangaan van een woonlening.

Bij een vorige aanpassing van de woonbonus was er nog een overgangsperiode: wie een ondertekend compromis kon voorleggen, kon ook profiteren van het oude systeem.

Die tolerantie komt er ditmaal niet, verduidelijkte Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) vrijdag op Radio 2.

Maxim Veys van SP.A krijgt naar eigen zeggen veel berichten van chaos bij de betrokken beroepsgroepen. 'Stel de hervorming uit tot 1 juli of tot 1 januari 2021', zegt hij.

Veys wijst erop dat de oppositie ten vroegste binnen twee weken in debat kan gaan met de minister in de commissie Wonen. Tegen dan is het eigenlijk al te laat. SP.A vindt nochtans dat er wel degelijk redenen zijn om aan het systeem te sleutelen. 'Maar voor ons moet er een degelijke compensatie komen, in de vorm van een volledige afschaffing van de registratierechten.'