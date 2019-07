SP.A Joris Vandenbroucke dient een wetsvoorstel in om een nultolerantie voor alcohol in het verkeer in te voeren. Kamerlid Joris Vandenbroucke hoopt dat het incident rond Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) een 'wake-upcall' kan zijn voor de andere fracties.

De socialisten pleiten er al langer voor om de toegelaten hoeveelheid alcohol voor bestuurders terug te brengen tot 0,0 promille. Ze dienden tijdens de vorige legislatuur al een wetsvoorstel in die zin in, maar vonden toen geen meerderheid in de Kamer.

Kamerlid Joris Vandenbroucke hoopt dat de heisa rond Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA), die afgelopen weekend een ongeval veroorzaakte met 1,4 promille alcohol in het bloed, de andere fracties over de streep kan trekken. 'Zelfs vanaf één pintje is er al een negatief effect op je rijvaardigheid en breng je andere mensen in het verkeer in gevaar', zegt Vandenbroucke.

Daarnaast heeft de nultolerantie het voordeel van de duidelijkheid. 'Nu beginnen mensen zelf te rekenen, en dat loopt soms mis. Als je rijdt, drink dan niet. En wie gepakt wordt moet maar op de blaren zitten', klinkt het.

Reacties

Niet alle partijen staan achter het principe van de nultolerantie. 'Wij zijn daar geen voorstander van, omdat we vanuit rationeel oogpunt denken dat dat de verkeersveiligheid niet ten goede komt', zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. 'Als je ook de lagere promillages aanpakt, dan verlies je capaciteit om de mensen die met hogere alcoholgehaltes in het bloed rondrijden te klissen. Dat blijkt ook uit alle wetenschappelijke literatuur: het probleem zit bij de hogere promillages.'

Handhaving is daarbij erg belangrijk, zegt Van den Bergh. 'Daar is nog ruimte voor verbetering.'

Ook N-VA is niet overtuigd. 'Je straft het overgrote deel van de bevolking dat zich wel verantwoordelijk gedraagt dan ook mee', zegt Kamerlid Wouter Raskin. 'Dan wordt het onmogelijk om op een receptie of netwerkmoment dat ene glaasje cava te aanvaarden. We kunnen beter nog meer inzetten op sensibilisering en zelfcontrole.'

Groen kan zich wel in het wetsvoorstel vinden. 'Een nultolerantie, in de praktijk een drempel van 0,2 om te vermijden dat je al positief blaast als je bijvoorbeeld een likeurpraline hebt gegeten, dat is de lijn die ook wij hanteren', zegt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. 'We kunnen ons dus vinden in dat wetsvoorstel.'

Ook PVDA zit op die lijn. 'Alcohol moet uit het verkeer, dat vinden wij ook', zegt woordvoerder en Vlaams parlementslid Tom De Meester. 'Drinken en rijden gaan niet samen. Als je ziet hoe Kris Van Dijck dat toch probeert goed te praten, dan weet je dat er een mentaliteitsprobleem is.' Voor de extreemlinkse partij moet het dan wel gaan om een totaalpakket, met naast nultolerantie ook meer aandacht voor preventie, begeleiding en handhaving.

Signaal

Tot nog toe dringt geen enkele partij formeel aan op het ontslag van Van Dijck, al vraagt de lokale Groen-afdeling in Mortsel het wel. 'Wij kunnen daar als parlement weinig aan doen. Kris Van Dijck is een tijdelijke parlementsvoorzitter en zolang N-VA dat handhaaft kunnen wij geen ontslag eisen', zegt Rzoska daarover. 'Het is aan hem om te beslissen of hij kan functioneren, maar in zijn plaats zou ik denk ik al lang een stap opzij hebben gezet.'

De Groen-fractie verwacht in elk geval een 'duidelijk en sterk signaal' van de parlementsvoorzitter.

Ook bij SP.A eisen ze het ontslag van Van Dijck niet, "al zou ik het begrijpen als hij zelf ontslag zou nemen', aldus Vandenbroucke. PVDA vindt het 'pijnlijk dat Van Dijck zelf nog niet inziet dat zijn positie toch wat onhoudbaar is geworden'. 'Een gemiste kans om een duidelijk signaal te geven', zegt De Meester. 'Ik heb begrip voor de menselijke kant, iedereen maakt fouten, maar hij mag er toch wat meer over nadenken dan hij nu doet. Ik hoop dat hij zelf tot dat besef komt.'