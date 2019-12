Sp.a-voorzitter Conner Rousseau mag blijven zetelen in het Vlaams Parlement. Hij kreeg daarvoor de steun van ruim 55 procent van de SP.A-leden. Rousseau wordt als fractieleider opgevolgd door de 35-jarige Hannelore Goeman uit Brussel.

Op de partijdag sprak kersvers voorzitter Conner Roussea de partijbasis toe op het congres in The Egg. SP.A-voorzitter Conner Rousseau wil zijn leden voortaan een pak nauwer betrekken bij de interne besluitvorming. 'Elk lid één stem', beloofde Rousseau zaterdag tijdens zijn maiden speech op een SP.A-congres in Brussel. En hij waarschuwde de leden ook: van zodra het bord is ingekleurd, moet iedereen zich er aan houden. 'Het zal de komende jaren allemaal samen zijn, of het zal gedaan zijn.'

Rousseau beloofde bij zijn verkiezing op 8 november dat hij de partij een elektroshock wilde toedienen. Leden die hoopten zaterdag een uitgewerkte visie te horen, kwamen bedrogen uit. Rousseau wil samen met de leden de vonken door de partij jagen. En om dat te doen, krijgen de leden in de toekomst meer in de pap te brokken. 'Elk lid één stem', luidt voortaan het credo. 'Wie we in het vervolg naar de Senaat sturen, of als we over een gevoelig thema een standpunt moeten innemen, dat gaan we niet meer bepalen in een kleine vergaderzaal. Vanaf nu gaan jullie dat bepalen', aldus Rousseau, die meer dan eens de handen op elkaar kreeg.

Stil werd het dan weer even toen Rousseau krantenkoppen van de voorbije jaren op een scherm liet projecteren - krantenkoppen over interne ruzies bij SP.A. 'Pijnlijk hè. Maar dat willen we dus niet meer. Nooit meer.' De jonge voorzitter beloofde zijn tijd te nemen om het socialistische bord voor de komende jaren in te kleuren. Maar eens dat proces achter de rug is, 'dan gaan we ons daar allemaal aan houden. Allemaal', benadrukte Rousseau. 'Want het zal de komende jaren allemaal samen zijn, of niet zijn. Het zal de komende jaren allemaal samen zijn, of het zal gedaan zijn.'

De politiek moet bezig zijn met problemen oplossen in plaats van met ballekes in tomatensaus voor de Vlaamse canon 'Omdat iedereen er dan op vooruitgaat', aldus Rousseau.

'Vandaag zijn de mensen de politiek beu', klinkt het. Ze vinden dat ze geen problemen oplossen, en eigenlijk hebben ze volgens Rousseau gelijk. Daarom moet zijn partij uitgroeien tot 'de smoel van de verandering' en 'vollenbak de kant kiezen van de believers', tegen 'het negatieve en destructieve dat niets oplost'. Hij stond stil bij de inzamelactie voor baby Pia of bij De Warmste Week. Hartverwarmend, aldus Rousseau.

Het toont aan dat de onderstroom van Vlaanderen best solidair is. Maar dat is voor Rousseau niet de manier waarop solidariteit moet werken. Want als baby Pia drie straten verder was geboren, in een huis of een wijk waar ze niet de mogelijkheden of de skills hebben, dan had Vlaanderen nooit van Pia gehoord.

'Als kind de juiste zorg en kansen krijgen, daar betalen de mensen al voor. Daar moet een sterke overheid voor zorgen', luidde het. Rousseau laakte ook dat in ons welvarende Vlaanderen de aandacht voor welzijn uit het oog is verloren. Daarbij haalde hij de cijfers over burn-outs en zelfmoorden aan. 'Dan zijn de politiekers vandaag liever bezig met ballekes in tomatensaus voor een Vlaams canon, in plaats van ervoor te zorgen dat elk kind op school 's middags die ballekes op zijn bord krijgt. Welk probleem heb je nu opgelost met uw ballekes en canon?', aldus Rousseau. 'Politiek is niet uitgevonden om haat en verdeeldheid te zaaien, of om alles te blokkeren en problemen nog groter te maken. Politiek is uitgevonden voor wie elke dag keihard zijn best doet te belonen, maar ook voor wie elke dag zijn best doet, maar er toch niet komt.'

Meteen maakte Rousseau de sprong naar de solidariteit, die zijn partij de komende jaren weer naar het centrum van de politiek moet brengen. 'Niet alleen voor alle Pia's die zorg nodig hebben, niet alleen voor kinderen met een lege brooddoos, niet alleen voor diegenen met mentale issues, maar omdat iedereen er dan op vooruit gaan.'