Met een lange rij stoelen, een voor elk van de 5.278 jongeren die wachten op gespecialiseerde hulp in Vlaanderen, heeft SP.A aandacht gevraagd voor de 'zorgcrisis' in Vlaanderen. Voorzitter John Crombez (SP.A) stelde ook zijn investeringsplan voor.

Voor elke jongere die zorg nodig heeft en momenteel geen hulp krijgt, had sp.a zaterdag een stoel neergezet. Dat zijn er in totaal 5.278. De rij stoelen begon aan begeleidingstehuis De Bolle in Oostende waar er jeugdzorg wordt aangeboden en liep helemaal tot in Bredene. 'Een indrukwekkende stoelenrij', vond voorzitter John Crombez zelf.

'Het kan niet dat we in een welvarende maatschappij niet in staat zijn om te zorgen voor onze ouderen, jongeren en personen met een beperking. Dan zou je jezelf eigenlijk geen ontwikkelde regio mogen noemen', klonk het.

SP.A stelt ook een investeringsplan voor als oplossing voor wat het de zorgcrisis in Vlaanderen noemt. 'Het investeringsplan omvat oplossingen die de wachtlijsten moeten wegwerken. We willen de bestaande uitgaven, zoals bedrijfssubsidies, herzien. Ook willen we korter op de bal spelen. Hoe sneller je mensen met problemen helpt, hoe kleiner de kans dat de problemen groter en dus ook duurder worden', vertelde Crombez.

'Gemiddeld moeten jongeren nu 13 maanden wachten op gepaste hulp. Ook senioren hebben het moeilijk. Zij betalen gemiddeld 1.728 euro, terwijl het gemiddelde pensioen 1.500 euro bedraagt. Ook zijn er tekorten voor personen met een handicap. Daar willen we serieus op inzetten', luidde het bij de partij.