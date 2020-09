Het partijbureau van SP.A heeft beslist om niet langer met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in zee te gaan. Die boodschap zal preformateur en SP.A-voorzitter Conner Rousseau vanmiddag meedelen aan de andere partijen. Open VLD lijkt weinig zin te hebben om voort te doen.

Die boodschap vernam Knack binnen SP.A-kringen.

Op het partijbureau heeft voorzitter Rousseau naar verluidt het relaas gedaan van afgelopen weekend. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft op heel wat tenen getrapt met zijn gedrag aan de onderhandelingstafel én met een interview in Humo.

Daardoor is de maat nu vol voor de Vlaamse socialisten. Zij stellen hun veto tegen 'GLB'.

Sp.a wil een oplossing om ons land uit deze crisis te trekken, maar dat kan enkel als je samenwerkt met partijen die ook een oplossing willen. https://t.co/obsS9JL7IQ — Niels Pattyn (@pattyn_niels) September 21, 2020

Het is nu aan de andere Vivaldi-partijen om te reageren. Deze middag komen socialisten, liberalen, groenen en de CD&V opnieuw bijeen.

Bij de socialisten valt te horen dat er een alternatief bestaat: het CDH kan aan boord worden gehesen ten koste van de MR.

Die coalitie zou nog steeds een meerderheid aan zetels behouden in de Kamer. Bovendien zou elke partij mathematisch nodig zijn, stipt UGent-politoloog Nicolas Bouteca aan. Dat is niet het geval in de Vivaldi-coalitie, waar enkel de PS onmisbaar is. Maar dan moet Open VLD-voorzitter en preformateur Egbert Lachaert zijn Franstalige evenknie wel lossen. Een SP.A-topper zegt dat 'de VLD moet beslissen of ze voor een oplossing gaan of niet'. Een andere: 'Wij hopen dat Lachaert Bouchez deze keer lost.'

Bij de Open VLD lijkt men echter niet te willen happen. Daar denkt men eerder aan het teruggeven van de koninklijke opdracht. 'De opdracht was om Vivaldi met deze zeven partijen te maken', klinkt het binnen de partij.

Egbert Lachaert (Open VLD) op 28 augustus 2020. © Daina Le Lardic

Exit MR uit Vivaldi? Lichtblauwe olijfboom dan? In zo'n constructie is elke partij onmisbaar. Ook bijvoorbeeld sp.a en cdh. Dat heeft ook zijn voordelen — Nicolas Bouteca (@NicolasBouteca) September 21, 2020

Eerder op de ochtend hadden Groen en Ecolo nog aangedrongen op een snelle heropstart van de onderhandelingen. 'De inhoud moet voorop staan, niet de ego's', luidde het.

Bouchez zelf reageert via Twitter. In enkele boodschappen schrijft hij - niet toevallig in het Nederlands - dat hij wil voortwerken 'zonder exclusieven'.

Uitgebreid MR-bureau heeft unaniem herbevestigd dat het absoluut wil voortwerken om tussen nu en 1/10 een akkoord te sluiten over de vorming van een regering met volle bevoegdheid, met een sterke parlementaire meerderheid. MR heeft daaraan al volop meegewerkt zonder exclusieven. — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 21, 2020

In de komende uren en dagen is het nodig dat de aandacht gaat naar de oplossing van de inhoudelijke punten van alle partijen, en dus ook van de liberale krachtlijnen van de @MR_officiel — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 21, 2020

