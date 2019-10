SP.A over begrotingstabellen: 'Nu weten we waarom de regering de cijfers heeft achtergehouden'

'De cijfers bevestigen wat we vreesden: er wordt bespaard op kinderen, de wachtlijsten in de zorg zullen alleen maar langer worden en een huis kopen wordt duurder', zegt SP.A-fractieleider Conner Rousseau in een eerste reactie op de vrijgegeven begrotingscijfers. 'Het staat er nu zwart op wit. Nu weten we waarom de regering de cijfers de voorbije dagen heeft achtergehouden', aldus Rousseau.

