SP.A: 'Op meerdere plaatsen mensen zonder papieren op straat gezet, ook criminelen'

In krantenberichten raakte zaterdagochtend bekend dat uit het gesloten centrum van Merksplas een zestigtal mensen zonder papieren zijn vrijgelaten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigde het nieuws, maar zei dat het om minder dan zestig mensen gaat.

Gespreid

Maar volgens SP.A-voorzitter John Crombez kan dat aantal wel kloppen omdat er, zo zegt hij in een reactie aan Knack.be, niet alleen in Merksplas maar ook in Vottem en Brugge mensen zonder papieren zijn vrijgelaten.

'Dat is - zoals duidelijk de instructies aan de politie waren - gespreid gebeurd. Die mensen zijn in kleine groepjes op straat gezet of aan stations afgezet, zodat het niet te veel opvalt,' beweert Crombez.

Criminele feiten

De SP.A-voorzitter spreekt ook Francken tegen, die ontkent dat het om mensen gaat die criminele feiten hebben gepleegd. 'Ik heb van minstens één persoon het document gezien, waaruit blijkt dat die meerdere strafbare feiten heeft gepleegd.'

Crombez sprak vanochtend al zijn verbijstering uit in een reactie aan persagentschap Belga. 'Dit is doorschuifpolitiek waarmee men bovendien een beleid van schijnveiligheid installeert', vindt hij. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zei in een reactie dat de regering 'achter de feiten aanloopt'.