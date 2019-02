SP.A: 'Mislukking terugbetaling psycholoog stond in de sterren geschreven'

Het systeem moet eerstelijnshulp van de psycholoog toegankelijk maken voor zo'n 120.000 patiënten die kampen met vaak voorkomende psychische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving. In het nieuwe systeem wordt het tarief voor de psychologen op 45 euro gelegd. De patiënt moet 11 euro betalen per sessie, de overheid past de rest bij. Een consultatie kost nu gemiddeld 60 euro per uur. 'Koken kost geld en Maggie verkoos besparen boven investeren in onze gezondheidszorg', laakt Karin Jiroflée het volgens haar te kleine budget dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uitgetrokken heeft.

De regering besliste vorig jaar om op jaarbasis 22,5 miljoen euro vrij te maken. 'Door het beperkte budget werd de doelgroep die in aanmerking komt enorm ingeperkt. Ouderen en jongeren vallen uit de boot en enkel wie binnen een zeer welomschreven indicatie valt, komt in aanmerking voor terugbetaling', zegt Jiroflée. 'Bovendien wordt de organisatie toegewezen aan de psychiatrische ziekenhuizen. Wat bedoeld is als eerstelijnspsychologische zorg onder voogdij plaatsen van specialistische ziekenhuizen is de wereld op zijn kop.' De SP.A'ster zegt dat De Block nauwelijks overleg gepleegd heeft met de psychologen.