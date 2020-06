De leden van SP.A hebben met 94 procent van de stemmen het toekomstplan voor de partij van voorzitter Conner Rousseau gesteund. Rousseau had aangegeven dat een naamsverandering een onderdeel kan zijn van dat toekomstplan.

Meer dan 1500 SP'ers namen maandag deel aan een online ledencongres, zo wordt in de omgeving van Rousseau bevestigd. De voorzitter gaf een toelichting over wat er de afgelopen zes maanden intern is gewijzigd en legde de New Social Deal uit die de partij naar voren schuift. Daarin pleit de voorzitter voor een investeringsboost van 192 miljard euro.

Zoals bekend wil Rousseau van SP.A een echte beweging maken met veel ledenparticipatie. Hij gaf maandag aan dat een naamsverandering eventueel deel kan uitmaken van het toekomstplan voor de partij.

