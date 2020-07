Oppositiepartij SP.A stelt voor dat het Rekenhof en Audit Vlaanderen het haperende systeem van de contactopsporing doorlichten. Die doorlichting moet volgens Vlaams parlementslid Hannes Anaf toelaten dat het systeem grondig wordt bijgestuurd en dat Vlaanderen beter gewapend is voor een mogelijke tweede golf.

De contactonderzoekers die mogelijk met corona besmette Belgen moeten opsporen om zo de verdere verspreiding van het virus aan banden te kunnen leggen zijn nu al enkele maanden aan de slag. Toch staat het systeem nog niet helemaal op punt, gaven patiënten en ook contactonderzoekers zelf al aan.

Eerder deze week trok viroloog Marc Van Ranst nog eens aan de alarmbel in de coronacommissie van het Vlaams Parlement. 'Ze zitten daar, kijken Netflix, lezen een boek of volgen een taalcursus. We krijgen nog te veel signalen van mensen die positief getest hebben en na verschillende dagen nog altijd niet gecontacteerd zijn. Dat is een van de zaken die mij niet optimistisch maken over een eventuele tweede golf', aldus Van Ranst.

Minister van Welzijn Wouter Beke erkent dat het contactonderzoek in Vlaanderen nog kampt met kinderziektes, maar volgens hem is er 'geen indicatie van een systematisch probleem'.

