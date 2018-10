SP.A houdt nipt stand in Leuven in eerste resultaten

Met 4 van de 78 bureaus geteld haalt SP.A 25,5 procent, N-VA komt op 22,8 procent en wint bijna 4 procentpunt.

Groen volgt voorlopig op de derde plaats met 20,1 procent, een winst van bijna 5 procentpunt. CD&V komt op 14,1 procentpunt, Open VLD heeft voorlopig 8,5 procent.

Als de SP.A vandaag de grootste partij blijft, dan kan hij de eerste Vlaamse burgemeester van een centrumstad worden met allochtone roots.

In Leuven staat er heel wat op het spel, nu burgemeester Louis Tobback na 24 jaar niet langer de SP.A-lijst trekt.

'Ik ben blij noch triestig om dit vertrek', zei Tobback na het uitbrengen van zijn stem bij de VRT. 'Dit was altijd het plan, en als goeie socialist moet je plannen uitvoeren.'

Door het vertrek van Tobback kunnen de verkiezingen in Leuven zeker ook gezien worden als een generatiewissel, en een grote beoordeling van het beleid van de burgemeester.

In de campagne werd er door Ridouani al gedacht aan een coalitie waarbij SP.A en CD&V ook Groen aan boord nemen, dat met David Dessers een goede campagne voerde. Op basis van de eerste resultaten is dat ook mathematisch mogelijk.

Bij de oppositie heeft N-VA alles op alles gezet om in Leuven een voet tussen de deur te krijgen. Tot een verhuis van Theo Francken kwam het niet, maar lijsttrekker Lorin Parys profileerde zich wel als de grote uitdager, en blikte vooruit naar een centrumrechtse coalitie, met Open VLD en CD&V.

Die legde zich voor de VRT niet neer bij nog eens zes jaar oppositie. 'Er zijn twee winnaars: N-VA en Groen, en dat is een duidelijk oordeel over de huidige coalitie', stelde Parys.

De campagne in de stad draaide vooral rond betaalbaar wonen, een thema dat in bijna alle programma's terugkwam. Vooral PVDA, dat met Line De Witte voor het eerst een plaats in de gemeenteraad kan veroveren, hamerde -net als in Gent- hard op het punt. Verder ging het in de campagne ook veel over mobiliteit, een thema waarbij de inwoners van de stad zelf tegenover die van de randgemeenten kwamen te staan, zeker na de invoering van een circulatieplan.