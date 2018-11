SP.A houdt deur open voor alternatieve Gentse coalitie zonder Open VLD

Het kartel SP.A-Groen zette de onderhandelingen met Open VLD en CD&V in Gent maandag tijdelijk stop. Een voorstel van Open VLD-kopstuk Mathias De Clercq en CD&V over de verdeling van het schepencollege deed de deur dicht.

'Zo vaag hij (De Clercq, nvdr.) is gebleven op inhoudelijk vlak, zo gretig toont hij zich als het gaat om de samenstelling van het toekomstig stadsbestuur', zei SP.A-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke in Terzake. Hij stond in Gent op de negende plaats op de kartellijst. 'Zodra we die nota onder ogen hebben gekregen, hadden we de indruk dat dit niet ernstig was. Die ontbeerde elke link met de realiteit', meent Vandenbroucke. 'Dat ontgoochelt ons, omdat De Clercq inhoudelijk uitblinkt in vaagheid.'

Het kartel werkt nu zelf aan een nota, die het aan de Open VLD wil voorleggen. 'Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar een paarsgroen bestuur', bevestigt Vandenbroucke. 'Het voorstel dat het kartel op tafel legt zal een evenwichtig voorstel zijn met Filip Watteeuw als burgemeester.'

Dat de Gentse N-VA de deur op een kier laat voor een mogelijke samenwerking met het kartel, wijst Vandenbroucke niet af. 'Bijzonder interessant', klonk het, 'maar het voorstel dat we nu gaan uitwerken is gericht aan Open VLD als gesprekspartner'. Of er een verbond met N-VA komt, 'is afhankelijk van de reactie van Open VLD'. 'Als zij de deur dichtslaan, dan zal er gesproken moeten worden met anderen.'

'Totaal ongeloofwaardig'

Een mogelijke samenwerking van het kartel met N-VA noemde De Clercq 'totaal ongeloofwaardig'. 'Voor de verkiezingen verweet het kartel mij N-VA in het stadhuis te brengen, en nu zou het kartel dat doen? Dan krijg je een Groene burgemeester, terwijl de kiezer voor Rudy Coddens heeft gekozen, met een SP.A die 8 zetels verliest en N-VA die er 3 verliest. Ik denk niet dat de Gentenaars daarvoor hebben gekozen.'

De Clercq blijft erbij dat hij burgemeester wordt van Gent, zoals hij op verkiezingsavond al aankondigde. "Iets anders zou een totale negatie zijn van de duidelijke wil van de Gentenaars." Volgens de Open VLD'er zijn de vier huidige gesprekspartners 'tot elkaar veroordeeld', al merkte hij wel op dat 'op een positieve manier' te zeggen.