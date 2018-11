SP.A-Groen schort Gentse coalitiegesprekken op

In Gent verlaat het kartel SP.A-Groen voorlopig de coalitiegesprekken voor een nieuw stadsbestuur, uit onvrede met het gebrek aan vooruitgang dat geboekt is. Het kartel wil nu zelf een formateursnota opstellen en voorleggen aan Open VLD.

Zoals bekend zitten in Gent twee blokken met elkaar rond de tafel: enerzijds SP.A-Groen en anderzijds Open VLD, dat zich intussen had vastgeklonken aan de CD&V van Mieke Van Hecke. Roodgroen haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 zetels binnen, de liberalen 15. Een en ander heeft als gevolg dat een coalitie zonder Open VLD en SP.A-Groen zo goed als ondenkbaar is, tenzij Groen de socialisten laat vallen. Zowel SP.A als CD&V zijn mathematisch niet cruciaal om een coalitie te vormen.

Groen is echter niet van plan het kartel open te breken, al zijn de interne machtsverhoudingen na de verkiezingen wel stevig gewijzigd: in plaats van Rudy Coddens (SP.A) wordt nu Filip Watteeuw (Groen) als kandidaat-burgemeester naar voren geschoven. Op de verkiezingsavond zelf riep Mathias De Clercq (Open VLD) zichzelf al uit tot de volgende burgemeester, maar dat ziet het linkse kartel niet zitten. 'Het enige wat we zeker weten is dat Mathias De Clercq burgemeester wil worden. Maar zo bestuur je geen stad,' staat te lezen in een persbericht.

Bovendien trekt De Clercq te veel macht naar zijn partij toe, klinkt het. 'In het voorstel dat Open VLD dit weekend overmaakte aan SP.A-groen, haalde Mathias zowat alle bevoegdheden naar zijn eigen fractie toe. Dit is niet ernstig.'

Na vier weken is er amper concrete vooruitgang geboekt in de Gentse coalitievorming. De houding van de liberalen zou de gesprekken volgens SP.A-Groen erg moeizaam doen verlopen. Daarom willen de partijen, die benadrukken dat ze nog steeds de grootste politieke formatie in Gent vormen, over enkele dagen zelf het initiatief nemen.