SP.A gaat voor Klimaatbank: 'Spaargeld mobiliseren voor klimaatdoelstellingen'

West-Vlaams Kamerlijstduwer Johan Vande Lanotte presenteerde woensdag in Beernem een tienpuntenplan bij de aanzet van de campagne 'Waarom stemmen op de sossen?'. Partijvoorzitter John Crombez gaat de punten opnemen in het verkiezingsprogramma.

Vande Lanotte werkte een actieplan uit dat de energiefactuur met een vijfde zou moeten doen dalen: een btw-verlaging op elektriciteit van 21 procent naar 6 procent (zoals onder Di Rupo) en het eventueel ingrijpen door de overheid als de prijzen te sterk stijgen.

Hij wil ook dat de leveranciers altijd het voordeligste tarief aanrekenen.

'De consument wordt geacht om alert te zijn, maar wie lang bij dezelfde leverancier blijft betaalt vaak meer dan een nieuwe klant. Dat kan niet', aldus Vande Lanotte. Hij wil zijn actieplan financieren met de oprichting van een Klimaatbank. 'Er staat op dit moment 266 miljard euro op de spaarboekjes. Het brengt niets op en is passief. Met een Klimaatbank kunnen we dat geld mobiliseren en zorgen we voor een groter rendement voor de mensen. Als we 4 procent mobiliseren kunnen we meer dan 10 miljard investeren', aldus Vande Lanotte.

Dat geld kan uitgeleend worden voor energie- en klimaatdoelstelling aan investeerders die op hun beurt een lagere interest betalen. Met die interest krijgen de spaarders een hoger rendement op hun 'spaarboekje' bij de Klimaatbank.

Voorzitter John Crombez is gewonnen voor het actieplan en wil het zeker meenemen in het verkiezingsprogramma waarmee SP.A op 26 mei naar de kiezer trekt. 'Dat we de spaarder in dit plan betrekken is een belangrijke vernieuwing.

Meer nog dan de maatregelen zelf, is de financiering en het betrekken van de bevolking zelf bij de uitvoering van het klimaatbeleid essentieel', aldus Crombez.