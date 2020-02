'Voortschrijdend inzicht komt beter laat dan nooit, maar ik zal de minister niet met rust laten tot de sociale huurder iedere cent die hij te veel betaalde heeft teruggezien'. Zo reageert Vlaams parlementslid Maxim Veys (sp.a) op de nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen. Groen vraagt de bevoegde minister Matthias Diependaele (N-VA) een armoedetoets uit te voeren op die nieuwe prijzen.

Minister Diependaele kondigde woensdag een bijsturing aan van de huurprijzen voor gezinnen met volwassen kinderen met een handicap. Als gevolg van de nieuwe huurprijsberekening waren die sinds januari fors toegenomen: met liefst 46 procent. Door de nieuwe bijsturing zou die toename beperkt blijven tot 7 procent. De aanpassing zal retroactief gelden.

Oppositiepartij sp.a herinnert eraan dat ze de minister, nog voor de inwerkingtreding, waarschuwde voor de 'asociale gevolgen'. 'Vandaag geeft minister Diependaele toe dat hij de nieuwe huurprijsberekening wat betreft mensen met een inwonende persoon met een handicap zal terugdraaien op basis van de hallucinante prijsstijgingen in deze categorie', aldus sp.a.

Parlementslid Veys laakt dat de minister de aanpassing van de prijzen voor nieuwjaar roekeloos heeft doorgeduwd. 'Wij hebben meermaals gevraagd om de effecten vooraf te analyseren. De minister koos ervoor om blind op de knop te duwen en pas achteraf de schade op te meten. En die schade is zeer groot. De cijfers bevestigen volledig de signalen die we al wekenlang opvangen van sociale huurders', aldus Veys.

Voor de andere oppositiepartij Groen getuigt de bijsturing van 'degelijkheid', maar is het probleem breder. 'Er zijn vandaag heel wat huurders wiens huurprijs plots en fors is gestegen, en die deze hogere huurprijs gewoonweg niet kunnen betalen', zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout.

Ze vraagt daarom de minister een armoedetoets uit te voeren op de nieuwe sociale huurprijzen en op basis daarvan de nieuwe berekeningswijze van de sociale huurprijzen bij te sturen. 'Vandaag ontbreekt elke sociale correctie op de nieuwe huurprijzen. Er is geen enkele toets gebeurd om te meten of dit de armoede onder de meest kwetsbare Vlamingen zal doen toenemen. Dus als de minister sociaal wonen echt wil voorbehouden voor de meest kwetsbaren, zoals hij beweert, dan gaat hij akkoord met het uitvoeren van een armoedetoets', aldus Moerenhout.

Minister Diependaele kondigde woensdag een bijsturing aan van de huurprijzen voor gezinnen met volwassen kinderen met een handicap. Als gevolg van de nieuwe huurprijsberekening waren die sinds januari fors toegenomen: met liefst 46 procent. Door de nieuwe bijsturing zou die toename beperkt blijven tot 7 procent. De aanpassing zal retroactief gelden. Oppositiepartij sp.a herinnert eraan dat ze de minister, nog voor de inwerkingtreding, waarschuwde voor de 'asociale gevolgen'. 'Vandaag geeft minister Diependaele toe dat hij de nieuwe huurprijsberekening wat betreft mensen met een inwonende persoon met een handicap zal terugdraaien op basis van de hallucinante prijsstijgingen in deze categorie', aldus sp.a. Parlementslid Veys laakt dat de minister de aanpassing van de prijzen voor nieuwjaar roekeloos heeft doorgeduwd. 'Wij hebben meermaals gevraagd om de effecten vooraf te analyseren. De minister koos ervoor om blind op de knop te duwen en pas achteraf de schade op te meten. En die schade is zeer groot. De cijfers bevestigen volledig de signalen die we al wekenlang opvangen van sociale huurders', aldus Veys. Voor de andere oppositiepartij Groen getuigt de bijsturing van 'degelijkheid', maar is het probleem breder. 'Er zijn vandaag heel wat huurders wiens huurprijs plots en fors is gestegen, en die deze hogere huurprijs gewoonweg niet kunnen betalen', zegt Vlaams parlementslid An Moerenhout. Ze vraagt daarom de minister een armoedetoets uit te voeren op de nieuwe sociale huurprijzen en op basis daarvan de nieuwe berekeningswijze van de sociale huurprijzen bij te sturen. 'Vandaag ontbreekt elke sociale correctie op de nieuwe huurprijzen. Er is geen enkele toets gebeurd om te meten of dit de armoede onder de meest kwetsbare Vlamingen zal doen toenemen. Dus als de minister sociaal wonen echt wil voorbehouden voor de meest kwetsbaren, zoals hij beweert, dan gaat hij akkoord met het uitvoeren van een armoedetoets', aldus Moerenhout.