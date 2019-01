SP.A-boegbeeld Peter Vanvelthoven zegt politiek vaarwel

Het provinciaal bestuur van SP.A-Limburg keurde dinsdagavond met 77 procent van de stemmen de modellijsten voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei goed. Peter Vanvelthoven (56) staat daar niet op, want hij zegt de politiek 'om persoonlijke redenen' in mei vaarwel.

Zoals eerder al aangekondigd trekt het Genkse Kamerlid Meryame Kitir de Kamerlijst. Peter Vanvelthoven werd op twee verwacht, maar zorgde dus voor de grote verrassing. Nadat hij in oktober naast de burgemeesterssjerp had gegrepen in Lommel, kondigde hij zijn politiek afscheid aan.

'Bij dezen wil ik meteen mijn grote waardering uiten voor het werk dat Peter al die tijd heeft verricht', zei provinciaal voorzitter Alain Yzermans. Naast gedeputeerde, Vlaams Parlementslid, Kamerlid, staatssecretaris en minister was Vanvelthoven elf jaar burgemeester van Lommel.

Burgemeester Els Robeyns van Wellen trekt zoals eerder aangekondigd de Vlaamse lijst. Op 9 februari moet het provinciaal congres nog groen licht geven voor deze modellijsten.