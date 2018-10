SP.A bibbert, N-VA viert in enkele centrumsteden, Open VLD scoort in Oost-Vlaanderen

De Vlaamse verkiezingspuzzel wordt stilaan gelegd. De gele golf, de afgelopen weken vaak voorspeld, blijft vooralsnog uit. N-VA haalt verspreid over Vlaanderen weliswaar goede resultaten binnen, maar moet ook vaak met licht verlies rekenen. CD&V blijft in West-Vlaanderen en Limburg dus nog steeds een sterk merk. Het toont ook aan dat het lokale karakter van de verkiezingen niet overtroffen is door de federale inslag die er met momenten aangegeven werd.

