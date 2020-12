Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft een actieplan opgesteld om met het genderonevenwicht in het diplomatieke korps komaf te maken.

Het Belgische diplomatieke apparaat blijft een mannenbastion. Uit berekeningen van het ministerie van Buitenlandse zaken blijkt dat vrouwen in alle topfuncties en hogere weddeschalen flink ondervertegenwoordigd zijn.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) wil daar naar eigen zeggen komaf mee maken. 'Met een aandeel van 30% vrouwen in de buitenlandse carrière en maar 10 procent vrouwelijke posthoofden, zit België onderaan de lijst van Europese en G20-landen. Dat moet dringend veranderen. Daarom heb ik vorige maand een genderactieplan aangenomen', vertelt ze aan Knack.

Wilmés wil het principe van positieve discriminatie toepassen wanneer de kandidaten over dezelfde competenties beschikken in de categorieën waar sprake is van een ondervertegenwoordiging van 30 procent. Dat is bij alle topfuncties in het diplomatieke korps momenteel het geval. Daarnaast komen er ook initiatieven zoals mentorschap door en voor vrouwelijke collega's, specifieke loopbaanbegeleiding voor vrouwen, workshops en bewustmakingscampagnes.

'Voor het eerst in zijn geschiedenis wordt België in het buitenland vertegenwoordigd door 3 vrouwen - Meryame Kitir, Ludivine Dedonder en mezelf, wat op zich al een goed signaal is. Maar de cijfers blijven onbevredigend, ondanks de bewustwording binnen de administratie. Gendergelijkheid is een transversaal thema in de aanpak van Buitenlandse Zaken, en dan moeten we beginnen bij onszelf', besluit Wilmès.

