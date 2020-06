Als het van Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) afhangt, blijven de ambtenaren ook na de coronacrisis massaal thuiswerken. Dat zegt hij maandag in De Morgen.

De voorbije weken en maanden moesten werknemers en ambtenaren massaal overschakelen op thuiswerken. Vlaams minister Somers wil de gelegenheid aangrijpen om een grote shift door te voeren bij de Vlaamse ambtenaren: thuiswerken moet voortaan de norm worden.

'Het is tijd dat we afstappen van de zeer klassieke kijk waarbij werken gelijkstaat met op het kantoor aanwezig zijn', zegt hij. 'Het zijn de prestaties die tellen. Op dat vlak heeft de coronacrisis voor een grote psychologische omwenteling gezorgd op de werkvloer. Hier ligt een kans voor de Vlaamse overheid om een voorloper te zijn.'

Somers verwijst naar een enquête bij bijna 7.000 thuiswerkende Vlaamse ambtenaren, die vorige week afgenomen werd en die ook Belga heeft kunnen inkijken. Daarin antwoordt 85 procent van de respondenten positief op de vraag of het goed met hen gaat. 74 procent zegt in de huidige omstandigheden zijn werk goed te kunnen doen, 71 procent vindt dat werk en privé goed op elkaar af te stemmen zijn.

Het meeste heikele punt, zo luidt het in de enquête, is de mate van contact tussen collega's.

De minister werkt nu een rondzendbrief uit, met nieuwe richtlijnen rond thuiswerken. Tegelijk heeft hij al 1,7 miljoen euro uitgetrokken voor e-learning bij de Vlaamse ambtenaren, zodat ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, ook al werken ze thuis.

Leidinggevenden zal ook worden aangeleerd hoe ze vanop afstand hun werknemers kunnen begeleiden en coachen. Voor alle duidelijkheid: thuiswerken wordt niet verplicht, maar zou wel de basiskeuze zijn als werkplek. Somers gaat uit van een gemiddelde van één tot drie dagen per week.

