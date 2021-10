Gemeenten kunnen op basis van de Gemeentewet geen Covid Safe Ticket (CST) opleggen in nieuwe sectoren. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) dinsdag. Woensdag zou er wel een oplossing komen in de vorm van een nieuw decreet.

De stad Vilvoorde voert vandaag/dinsdag het Covid Safe Ticket (CST) in in fitnesscentra. Dat meldt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). Bonte had gisteren een overleg met de gouverneur en die heeft groen licht gegeven om het CST in te voeren. Bonte vaardigt een burgemeestersbesluit uit, op basis van de nieuwe Gemeentewet. "Die zegt dat burgemeesters alle middelen mogen inzetten om pandemieën tegen te gaan. We hebben de juiste juridische basis gevonden", aldus Bonte.

De belangrijkste reden om het CST in te voeren is de toestroom van Brusselaars in de Vilvoordse fitnesszaken. "Dat fenomeen zien we hier nu al. Niet-gevaccineerde Brusselaars komen hier sporten, omdat het in Brussel niet meer kan. Daarom voeren we het Covid Safe Ticket ook in Vilvoordse fitnesszaken in."

Kan niet, zegt Somers na overleg met de regering en met de juristen in de administratie. Daarvoor is een decretale basis nodig. Morgen/woensdag komt dat decreet ter stemming in het Vlaams Parlement. In principe was het de bedoeling om de burgemeesters met die tekst enkel de mogelijkheid te geven strenger om te gaan met het CST in sectoren waar dat al wordt ingezet, zoals de evenementen. Nieuwe sectoren zouden niet worden geïntroduceerd.

In het parlement valt intussen te horen dat er woensdag wel amendementen komen op het decreet. Over de introductie van fitnesscentra bestaat al overeenstemming. De centra zouden het CST kunnen vragen na een besluit van de burgemeester en overleg met de gouverneur, laat Lorin Parys van N-VA weten.

worden er nog andere amendementen geïntroduceerd. Daarvoor wordt onder meer gewacht op het Overlegcomité van vanavond. Daar kan mogelijk de federale sokkel van maatregelen worden uitgebreid.

