Mensenrechtenorganisatie Amnesty International (AI), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB) organiseren vrijdagavond tegenover de Iraanse ambassade een solidariteitswake voor de 50e verjaardag van Ahmadreza Djalali. De gastdocent van de VUB zit al bijna zes jaar vast in de Iraanse gevangenis.

Aan de vooravond van zijn 50e verjaardag blazen sympathisanten om 19 uur verzamelen in de voortuin van de ULB-campus aan de Franklin Rooseveltlaan, pal tegenover de Iraanse ambassade aan het Ter Kamerenbos. Sprekers van de zusteruniversiteiten en Amnesty International zullen toespraken houden. Muzikanten Gregory Frateur (Dez Mona) en Chantal Acda zorgen voor een verjaardagslied, een 'intrieste interpretatie' van 'Happy birthday to you'.

'We zullen nooit aflaten om telkens opnieuw over Ahmadreza Djalali te berichten. We zullen nooit aflaten om telkens opnieuw tot actie op te roepen. Tot hij wordt vrijgelaten', zegt VUB-rector Caroline Pauwels donderdag in een persbericht. Ze kaart de extreme toestand aan waarin de wetenschapper zich al bijna zes jaar bevindt.

Eind april 2016 belandde Djalali in de cel. Hij werd ter dood veroordeeld. AI en de VUB blijven hameren op het oneerlijke proces en de foltering die hij er ondergaan heeft. De wetenschapper verkeert in slechte gezondheid en leeft in constante angst dat hij geëxecuteerd zal worden. De man mag bovendien al ruim een jaar niet meer bellen met zijn vrouw en kinderen in Zweden.

'Dr. Djalali en zijn naasten gaan nu al bijna zes jaar door deze nachtmerrie. We hernieuwen onze oproep aan beleidsmakers van alle niveaus om hun inspanningen op te voeren om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie', aldus Wies De Graeve, directeur van AI Vlaanderen.

'Ik ben teleurgesteld in het feit dat de Europese politici er maar niet in slagen een verandering in deze ondraaglijke toestand te forceren, na zo een lange tijd. Ik hoop van harte dat zij dit weer op de agenda zetten en druk blijven uitoefenen', voegt Gerlant Van Berlaer toe. Het kliniekhoofd van de spoedgevallendienst van het UZ Brussel is een vriend van Djalali.

