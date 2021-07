Op het Europaplein, voor het Brusselse Centraal Station, hebben zich zaterdagnamiddag zo'n 250 mensen verzameld om hun steun te betuigen aan de bijna 500 mensen zonder papieren die sinds 23 mei in hongerstaking zijn in de Begijnhofkerk, de ULB, en de VUB. Ook in Gent werd een solidariteitsactie op het getouw gezet.

De betogers eisen de regularisatie van de hongerstakers en een wetswijziging, waardoor er duidelijke criteria zouden komen voor regularisatie.

'De verschillende overheden hebben deze situatie zelf in de hand gewerkt', zeggen Cécile De Blic en Brenda Odimba, woordvoersters van de betogers. 'Ze hebben deze mensen zelf in de illegaliteit geduwd door opeenvolgende hervormingen die de mogelijkheden tot wettelijk verblijf steeds verder inperkten. Sommige van deze mensen wonen en werken al meer dan tien jaar, soms zelfs 30 jaar in België. Ze zijn onze buren, onze klanten, onze plaatselijke handelaars', klinkt het.

De betogers wijzen erop dat bewegingen van mensen zonder papieren al jaren met alle mogelijke middelen aandringen op een duurzame oplossing.

'Hun noodkreten zijn onbeantwoord gebleven zodat hen slechts nog één troefkaart restte, de hongerstaking. Nu, 55 dagen verder, zijn enkelen ook een dorststaking begonnen, terwijl hun toestand al dramatisch is. De meesten hebben posttraumatische symptomen en cognitieve en depressieve stoornissen. Volgens de begeleidende artsen is deze hongerstaking in de zogenaamd 'kritieke' fase gekomen: het lichaam heeft alle suiker en vet verbrand en verbruikt nu haar eigen organen. Het gevaar van de dood wordt reëel en onafwendbaar', aldus de woordvoersters van de betogers.

Volgens woordvoersters De Blic en Odimba hebben intussen al bijna 40.000 mensen de petitie, die werd gelanceerd door de Coordination des Sans-Papiers en Sans-PapiersTV, ondertekend.

'Er zijn talloze open brieven geweest, vanuit de culturele en academische wereld, en zowel werkgeversorganisaties als vakbonden eisen dat migranten zonder papieren toegang krijgen tot een unieke vergunning, zodat zij een procedure kunnen starten om vanuit België in knelpuntberoepen te werken. Alleen de regering blijft onbuigzaam', klinkt het.

Fietsmanifestatie in Gent

Zaterdagnamiddag organiseerden studenten en sympathisanten van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) ook een fietsmanifestatie aan het station Gent Sint-Pieters. Per fiets trekken ze door de stad om aandacht te vragen voor de sans-papiers die in Brussel al bijna twee maanden in hongerstaking zijn. Ze eisen een collectieve regularisatie voor alle stakers.

Al sinds 5 juli bezetten tientallen studenten en activisten van USPR ook de foyer van het UFO-gebouw van de Universiteit Gent. Ze eisen een collectieve regularisatie van alle hongerstakers, en willen dat de UGent-rector zich daar ook voor uitspreekt. .

Op de fietstocht verwachtten de organisatie en politie aanvabnkelijk een vijftigtal mensen, maar de opkomst lag zaterdag veel hoger. De fietstocht vertrok aan station Gent Sint-Pieters en maakte stops aan het Gentse CD&V-kantoor (de partij van Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie) en de Kouter, waar enkele speeches worden gegeven. De fietstocht wordt beëindigd aan het bezette UFO-gebouw van Universiteit Gent.

UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir liet zaterdag weten dat de universiteit niet op de actie zal reageren, en dat er niets verandert aan de boodschap die UGent-rector Rik Van de Walle eerder deze week aan de actievoerders te kennen gaf. Donderdag stuurde de rector een open brief naar de bezetters met een boodschap van begrip, maar ook met het verzoek om de gebouwen uiterlijk zondag 25 juli te verlaten. De actievoerders wilden tijdens de fietsmanifestatie nog niet te kennen geven of ze alof niet op het verzoek van de rector zullen ingaan.

De betogers eisen de regularisatie van de hongerstakers en een wetswijziging, waardoor er duidelijke criteria zouden komen voor regularisatie. 'De verschillende overheden hebben deze situatie zelf in de hand gewerkt', zeggen Cécile De Blic en Brenda Odimba, woordvoersters van de betogers. 'Ze hebben deze mensen zelf in de illegaliteit geduwd door opeenvolgende hervormingen die de mogelijkheden tot wettelijk verblijf steeds verder inperkten. Sommige van deze mensen wonen en werken al meer dan tien jaar, soms zelfs 30 jaar in België. Ze zijn onze buren, onze klanten, onze plaatselijke handelaars', klinkt het.De betogers wijzen erop dat bewegingen van mensen zonder papieren al jaren met alle mogelijke middelen aandringen op een duurzame oplossing. 'Hun noodkreten zijn onbeantwoord gebleven zodat hen slechts nog één troefkaart restte, de hongerstaking. Nu, 55 dagen verder, zijn enkelen ook een dorststaking begonnen, terwijl hun toestand al dramatisch is. De meesten hebben posttraumatische symptomen en cognitieve en depressieve stoornissen. Volgens de begeleidende artsen is deze hongerstaking in de zogenaamd 'kritieke' fase gekomen: het lichaam heeft alle suiker en vet verbrand en verbruikt nu haar eigen organen. Het gevaar van de dood wordt reëel en onafwendbaar', aldus de woordvoersters van de betogers.Volgens woordvoersters De Blic en Odimba hebben intussen al bijna 40.000 mensen de petitie, die werd gelanceerd door de Coordination des Sans-Papiers en Sans-PapiersTV, ondertekend. 'Er zijn talloze open brieven geweest, vanuit de culturele en academische wereld, en zowel werkgeversorganisaties als vakbonden eisen dat migranten zonder papieren toegang krijgen tot een unieke vergunning, zodat zij een procedure kunnen starten om vanuit België in knelpuntberoepen te werken. Alleen de regering blijft onbuigzaam', klinkt het. Zaterdagnamiddag organiseerden studenten en sympathisanten van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) ook een fietsmanifestatie aan het station Gent Sint-Pieters. Per fiets trekken ze door de stad om aandacht te vragen voor de sans-papiers die in Brussel al bijna twee maanden in hongerstaking zijn. Ze eisen een collectieve regularisatie voor alle stakers.Al sinds 5 juli bezetten tientallen studenten en activisten van USPR ook de foyer van het UFO-gebouw van de Universiteit Gent. Ze eisen een collectieve regularisatie van alle hongerstakers, en willen dat de UGent-rector zich daar ook voor uitspreekt. .Op de fietstocht verwachtten de organisatie en politie aanvabnkelijk een vijftigtal mensen, maar de opkomst lag zaterdag veel hoger. De fietstocht vertrok aan station Gent Sint-Pieters en maakte stops aan het Gentse CD&V-kantoor (de partij van Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie) en de Kouter, waar enkele speeches worden gegeven. De fietstocht wordt beëindigd aan het bezette UFO-gebouw van Universiteit Gent. UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir liet zaterdag weten dat de universiteit niet op de actie zal reageren, en dat er niets verandert aan de boodschap die UGent-rector Rik Van de Walle eerder deze week aan de actievoerders te kennen gaf. Donderdag stuurde de rector een open brief naar de bezetters met een boodschap van begrip, maar ook met het verzoek om de gebouwen uiterlijk zondag 25 juli te verlaten. De actievoerders wilden tijdens de fietsmanifestatie nog niet te kennen geven of ze alof niet op het verzoek van de rector zullen ingaan.