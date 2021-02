De operatie 'Vigilant Guardian', de bewakingsopdracht van soldaten op straat, in luchthavens en andere strategische plaatsen, wordt in verschillende fasen afgebouwd.

De militairen worden op termijn vervangen door politieagenten, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in een interview met Le Soir.

Operatie Vigilant Guardian (OVG) werd opgestart in januari 2015. De opdracht maakt deel uit van de strijd tegen het terrorisme op het eigen Belgische grondgebied. Concreet levert Defensie steun aan de federale politie om gevoelige plaatsen te bewaken en te beveiligen. Het leger liet vorig jaar al verstaan de bewakingsopdracht graag te willen stopzetten.

De afbouw is aan de gang: 'Het begon eind vorig jaar met de luchthaven van Charleroi en in februari volgde de Europese wijk', aldus de minister. 'Op 1 april zijn de luchthavens, stations en metro's aan de beurt. In juni volgen de ambassades, eveneens in fasen. Als laatste zullen de militairen verdwijnen uit de Joodse buurt in Antwerpen.'

De minister verzekerde bovendien ook dat de de politie de opleiding en de middelen heeft om zichzelf te verdedigen en deze plaatsen te beveiligen.

