Sofie Merckx (PVDA/PTB): ‘Een pensioen van 7800 euro doet gewone Walen duizelen’

‘Wij kunnen het ook niet helpen dat ze met hun vingers in de suikerpot hebben gezeten,’ zegt Sofie Merckx (PVDA/PTB).

Een gemiddeld pensioen in België bedraagt 1645 euro, een volledig pensioen (sinds 2019 weliswaar na een loopbaan van 45 jaar) van een volksvertegenwoordiger 7813 euro. Bovendien kunnen Kamerleden met een gemengde carrière en andere inkomsten nog 20 procent boven die wettelijk vastgelegde bovengrens voor overheidspensioenen gaan. In de andere parlementen van ons land is dat niet anders. Althans tot vorige week.

Toen kwam de PVDA/PTB naar buiten met een handgeschreven nota uit 2013. Daaruit blijkt dat politici van alle partijen in de Kamer die regeling destijds unaniem hebben bekrachtigd. Critici verweten de radicaal-linkse partij populistische stemmingmakerij – iedereen kan de pensioenregelingen lezen in de parlementaire reglementen en er is niets onwettigs aan.

Toch schrapten het Vlaamse en het federale parlement een dag later stante pede de 20 procentregel, Wallonië is inmiddels gevolgd. Wat aangeeft hoezeer de volksvertegenwoordiging ermee verveeld zit. Maar de verwijten blijven: de PVDA/PTB voedt met haar ‘graaicultuur’-campagnes de antipolitiek.

‘Wat wij naar buiten hebben gebracht, is gewoon de waarheid’, zegt Kamerfractievoorzitter Sofie Merckx. ‘Wij ontdekten die 120 procentregeling toen we, in de nasleep van de illegale pensioenvergoedingen voor gewezen topambtenaren en Kamervoorzitters, alle andere bepalingen tegen het licht hielden. Is het populisme als we dat aanklagen? Wij kunnen het ook niet helpen dat ze met hun vingers in de suikerpot hebben gezeten. Het komt niet door ons dat mensen de politiek uitspuwen. Dat komt door politici die gunstige pensioenregelingen voor zichzelf opstellen.’

Merckx woont en werkt als huisarts in Charleroi, een stad met hoge armoede- en werkloosheidscijfers, waar het vertrouwen in de politiek laag is. ‘In Wallonië is de degout in de politiek nog groter dan in Vlaanderen. Dat zie je ook in opiniepeilingen. De kloof tussen wat gewone mensen en politici verdienen is hier groter dan in Vlaanderen, waar meer mensen werken en de lonen hoger ligger. Het gaat zelfs niet eens om dat verhoogde plafond van 9300 euro. Ook een pensioen van 7800 euro pensioen doet gewone Walen duizelen. Ik krijg nu doorlopend berichtjes van mensen die zeggen: ik heb zo veel jaren gewerkt en krijg maar 1200 euro pensioen.’