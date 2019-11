Dat de regeringsvorming zo lang aansleept en de partijen verdeeld zijn door voorzittersverkiezingen verbaast de Leuvense socioloog Luc Huyse niet echt: het partijpolitieke systeem verkeert in crisis en gaat daardoor zelfs de confrontatie aan met de samenleving. 'De Vlaamse regering trekt de kaart van de uitburgering.'

Tweeëntachtig is Luc Huyse inmiddels. In zijn lange loopbaan heeft hij het politieke bestel diepgaand zien veranderen. In zijn jonge jaren was hij lid van de CVP-Jongeren, met een 'wonderbureau' dat bestond uit kleppers als Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene en Miet Smet. Zij pleitten zelfs voor 'progressieve frontvorming' met de socialisten. Vandaag klinken er uit dezelfde christendemocratische partij pleidooien om de recepten van (extreem)rechts over te nemen, zeker op het vlak van migratie. Is de slinger van de Vlaamse politiek helemaal doorgeslagen, van links naar rechts? En hoe komt het dat we meer dan 160 dagen na de verkiezingen van 26 mei nog altijd geen uitzicht hebben op een nieuwe federale regering? Zijn onze politici de kunst van het compromis verleerd? Leven ze in permanente staat van oorlog?

...