Sociologe Valeria Pulignano: 'Tijdelijk werk is een sluipend gif'

'The sky is the limit voor de flexi-jobs', meldt Philippe De Backer (Open VLD) tevreden. De minister van Bestrijding van Sociale Fraude is in zijn nopjes met de bijna 50.000 flexi-jobbers, die in 2018 gemiddeld 218 euro per maand extra verdienden. Sinds 2015 kan wie minstens vier vijfde werkt of gepensioneerd is, bijklussen is in de horeca. Vorig jaar werd het systeem uitgebreid naar kappers, slagers, bakkers, handelaren, warenhuizen en schoonheidssalons. De Backer wil daar nu verder in gaan. Hij denkt onder meer aan de taxisector, bouwbedrijven en fruittelers.

