De socialistische vakbond ABVV organiseert op dinsdag 28 januari een nationale betoging voor een sterke en rechtvaardig gefinancierde sociale zekerheid. Dat is vrijdag beslist op het federaal bureau van de vakbond.

De actie gaat niet gepaard met een stakingsaanzegging, bevestigt ABVV-woordvoerder Jurgen Masure. 'Maar we roepen het maatschappelijk middenveld wel op om mee op straat te komen.'

In september waarschuwde het ABVV al dat er een tekort dreigde in de sociale zekerheid van 6,4 miljard euro tegen 2024, als gevolg van de onderfinanciering. De vakbond wijst erop dat bij ongewijzigd beleid, de pensioenen, de terugbetaling van de gezondheidszorg en de sociale uitkeringen dreigen te worden verlaagd.

De vakbond wil naar eigen zeggen niet stilzitten en besloot daarom om actie te voeren, met een nationale betoging eind januari. Hij roept alle actoren uit het middenveld op om zich aan te sluiten. Daarbij wordt gekeken naar de ziekenfondsen, andere vakbonden, OCMW's, armoedeorganisaties, vrouwenorganisaties, enzovoort.

'We vieren dit jaar de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid. Tegenover de uitdagingen en bedreigingen die sommigen uiten, willen we duidelijk maken dat de sociale zekerheid eigendom is van de werknemers en dat ze moet versterkt worden, rechtvaardig gefinancierd en georganiseerd op federaal niveau', aldus ABVV-voorzitter Vertenueil.

Over de praktische details van de manifestatie is nog maar weinig bekend. Waarschijnlijk zal de betoging van het Noordstation in Brussel naar het Zuidstation trekken. Ook over de verwachte opkomst laat het ABVV zich niet nog uit.

Het ACV heeft vrijdag kennis genomen van de datum die het ABVV naar voor schuift. De christelijke vakbond zal zich binnenkort uitspreken over een eventuele deelname, aldus een woordvoerder.

Aanvraag om te staken bij De Lijn

De socialistische vakbond ACOD heeft daarnaast een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn die loopt van 30 december tot 3 januari. Dat meldt De Lijn zelf, en bij ACOD wordt de informatie bevestigd.

Het rommelt al lang bij Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij. Vorige maand was er ook al een staking, die in Vlaams-Brabant zelfs meerdere dagen aanhield. Volgens ACOD toont de directie zich nog altijd niet bereid om oplossingen uit te werken voor verschillende problemen op het terrein.

De Lijn zegt dat ACOD 'bewust het conflict opzoekt' en spreekt van 'destructieve acties'.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is niet opgezet met de actie van ACOD. 'De Lijn zet juist in op extra bussen voor feestvierders tijdens oudejaarsnacht om de verkeersveiligheid te verhogen', zegt ze op Twitter. 'De reiziger is opnieuw de dupe door de actie.'