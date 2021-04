De socialistische partij betaalde wel degelijk voor de rebranding van het Gentse Kunstencentrum Vooruit. Dat blijkt uit het jaarrapport van het kunstencentrum, schrijft De Standaard zaterdag. Volgens Het Laatste Nieuws zou de partij minder dan 100.000 euro betaald hebben in een dading.

Bij een dading voeren twee partijen onderhandelingen en doen ze wederzijdse toegevingen om uit hun conflict te raken. Aan de kant van het kunstencentrum bestond die toegeving erin dat het zijn naam liet vallen. Van de socialistische partij werd gezegd dat ze daarvoor financiële compensaties had gedaan. De Standaard vroeg het jaarverslag van het kunstencentrum op. In de cijfers van vorig jaar zijn er nog geen financiële transacties zichtbaar, maar het kunstencentrum hield vorig najaar echter wel al rekening met de kosten voor een nieuwe naamgeving.

Vooruit schrijft in zijn verslag dat het zich genoodzaakt ziet om van naam te veranderen, omdat de socialistische partij haar plannen doorzet om zich Vooruit te noemen. 'De kosten van deze rebranding worden deels gecompenseerd door SP.A/Vooruit', staat er zwart op wit. En: 'Maar dat zal niet voldoende zijn.' Om het gat dicht te rijden, legt het kunstencentrum een provisie aan van 50.000 euro 'om de kosten in 2021 te dragen'. De totale kosten zijn daar dus een veelvoud van. Het Laatste Nieuws weet, zonder een bron te vermelden, dat de vroegere sp.a minder dan 100.000 euro betaald zou hebben in een dading. Het kunstencentrum ging daarmee akkoord omdat het voelde dat het een rechtszaak niet zomaar zou winnen, de partij wilde geen heisa rond de naam.

