De lockdowns en het thuiswerk lijken de opmars van burn-out te hebben versneld. En toch verloopt het vaststellen van een burn-out te traag en worden te snel en te veel antidepressiva voorgeschreven, zo stellen de Socialistische Mutualiteiten. Het ziekenfonds pleit dan ook voor een snellere reactie en aanpak zodra de eerste symptomen opduiken en algemene richtlijnen voor een juiste behandeling.

Vorig jaar waren er in België 33.402 personen die door een burn-out meer dan één jaar afwezig waren van hun werk. Dat is een stijging met 33 procent ten opzichte van 2016, zo blijkt uit cijfers van het RIZIV. Burn-outs zijn goed voor zeven procent van alle langdurige arbeidsongeschiktheden.

Voorts blijkt dat 40 procent van wie uitvalt door een burn-out, antidepressiva krijgt voorgeschreven. "Zodra iemand arbeidsongeschikt wordt, gaat het gebruik van zware pijnstillers, antidepressiva en antipsychotica steil de hoogte in", klinkt het bij de Socialistische Mutualiteiten.

"Medicatie is niet de juiste behandeling bij burn-out", zegt dokter Bart Demyttenaere, directeur medisch beleid. "Hoewel de diagnose en het onderscheid met een depressie niet altijd makkelijk te maken zijn, vraagt burn-out om een andere behandeling. Als er medicatie wordt voorgeschreven, moet dat hand in hand gaan met psychologische behandeling."

Het ziekenfonds pleit onder meer voor het snel opstarten van een dialoog om mensen stapsgewijs opnieuw aan het werk te krijgen. Daarnaast wil het een betaalbare, laagdrempelige en kwalitatieve eerstelijnspsychologische zorg, en een goed voorbereide reïntegratie, met aangepaste werkomstandigheden en persoonlijke begeleiding.

