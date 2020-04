Sinds de nieuwe berekeningswijze begin dit jaar van kracht werd, is een sociale woning gemiddeld 11,50 euro duurder geworden. Dat meldt minister van Wonen Matthias Diependaele. Als ook de indexering in rekening wordt genomen, gaat het om 26,50 euro.

Sinds begin dit jaar wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd voor sociale woningen, die onder andere meer rekening houdt met de reële waarde van het pand. Eind vorig jaar al bleek dat de gemiddelde stijging mee zou vallen, maar dat er her en der wel uitschieters zouden zijn. Nu blijkt de gemiddelde stijging 11,50 euro te bedragen.

Het rapport van Wonen-Vlaanderen neemt 130.111 sociale woningen onder de loep. In 2019 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor deze woningen 304,77 euro. Als rekening wordt gehouden met de nieuwe huurprijsberekening, bedraagt in 2020 de nieuwe huurprijs gemiddeld 331,42 euro.

De twee voornaamste redenen voor een individuele wijziging van de prijs zijn de marktwaarde en het inkomen. In het merendeel van de gevallen zorgt de gewijzigde marktwaarde voor een stijging of daling van de huurprijs, maar de impact daarvan is eerder beperkt. Het is vooral een wijziging van het inkomen die zorgt voor de hoogste aanpassing.

Diependaele laat weten dat de huisvestingsmaatschappijen de prijs van gezinnen in tijdelijke werkloosheid kunnen verminderen voor de crisisperiode. 'Als de sociale huurder kan bewijzen dat zijn inkomsten door de coronapandemie gedaald zijn, krijgt hij meteen een tijdelijke correctie', aldus Diependaele.

Sinds begin dit jaar wordt een nieuwe berekeningswijze gehanteerd voor sociale woningen, die onder andere meer rekening houdt met de reële waarde van het pand. Eind vorig jaar al bleek dat de gemiddelde stijging mee zou vallen, maar dat er her en der wel uitschieters zouden zijn. Nu blijkt de gemiddelde stijging 11,50 euro te bedragen. Het rapport van Wonen-Vlaanderen neemt 130.111 sociale woningen onder de loep. In 2019 bedroeg de gemiddelde huurprijs voor deze woningen 304,77 euro. Als rekening wordt gehouden met de nieuwe huurprijsberekening, bedraagt in 2020 de nieuwe huurprijs gemiddeld 331,42 euro. De twee voornaamste redenen voor een individuele wijziging van de prijs zijn de marktwaarde en het inkomen. In het merendeel van de gevallen zorgt de gewijzigde marktwaarde voor een stijging of daling van de huurprijs, maar de impact daarvan is eerder beperkt. Het is vooral een wijziging van het inkomen die zorgt voor de hoogste aanpassing. Diependaele laat weten dat de huisvestingsmaatschappijen de prijs van gezinnen in tijdelijke werkloosheid kunnen verminderen voor de crisisperiode. 'Als de sociale huurder kan bewijzen dat zijn inkomsten door de coronapandemie gedaald zijn, krijgt hij meteen een tijdelijke correctie', aldus Diependaele.