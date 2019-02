Sociale partners maken zich op voor 'verduiveld' moeilijk loonoverleg

Bonden en werkgevers verzamelden maandagvoormiddag aan de zetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen voor overleg tot de finish over een nieuw loonakkoord voor dit en volgend jaar. Het gaat om een herstart van het overleg, nadat eerder een maximale marge van 0,8 procent bovenop de index voor de bonden te mager was gebleken. Nieuwe cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) gaven het overleg een tweede adem.

Lager dan verwachte inflatievooruitzichten geven wat extra ruimte voor meer opslag, zodat de maximale marge waarmee de lonen mogen stijgen, is opgetrokken van 0,8 naar 1,1 procent. Met die 1,1 procent kunnen de vakbonden leven, zo bleek bij aanvang van het overleg. Maar er zal meer nodig zijn om tot een akkoord te komen. 'Er moet heel wat meer bij', aldus Leemans. De bonden mikken in het bijzonder op een verhoging van de minimumlonen. Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond, plakte daar zelfs een bedrag op: +10 procent of een verhoging van de minimumlonen met een euro.