Sociale partners dringen aan op stabiliteit

De onderhandelingen tussen de sociale partners voor een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) kunnen enkel slagen indien de begroting gestemd geraakt. Zoniet is er geen welvaartsenveloppe en komt ook de financiering van de volgende stap in de taxshift in gevaar. Dat was zowel bij de vicepremiers als bij de sociale partners te vernemen na het overleg zaterdagmiddag van het kernkabinet en de Groep van Tien.

Het overleg, dat twee uur duurde, verliep constructief, zei Pieter Timmermans (VBO). 'Wij willen een IPA, maar zonder begroting is er geen werkloosheidsenveloppe en is er geen taxshift en dan wordt het moeilijk om te onderhandelingen', vervolgde de VBO-topman.

CD&V-vicepremier Kris Peeters wees er in dat verband op dat die taxshift de werknemer 36 euro per maand netto zal opleveren, maar die maatregel kost 1,8 miljard euro 'en zonder begroting is de financiering ervan een probleem'. Timmermans benadrukte dat een begroting nodig is om een loonmarge te kunnen onderhandelen en stabiliteit in het land te hebben.

Danny Van Assche (Unizo) voegde eraan toe dat dat laatste ook nodig is met de brexit in het vooruitzicht. Beiden pleitten ervoor dat er snel duidelijkheid komt over de politieke toestand. 'De sociale partners willen de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord starten, maar de politiek moet daarvoor het kader bieden', aldus Van Assche.

Miranda Ulens (ABVV) heeft tijdens het overleg van zaterdag het signaal gegeven dat voor de socialistische vakbond er nog sociale correcties nodig zijn. De onderhandelingen over een loonakkoord kunnen in januari starten, stelde ze samen met de werkgevers. Maar ze pleitte ervoor dat de regering op zoek gaat om 'creatieve oplossingen' te vinden om de loonwet te omzeilen. De lonen moeten volgens haar immers meer stijgen dan de 1,1 procent van het vorige akkoord.

Kris Peeters vond het zeer belangrijk dat de Groep van Tien wil onderhandelen voor een nieuw IPA. Maar hij besefte dat er een begroting nodig is om een welvaartsenveloppe ter beschikking te stellen en de taxshift te kunnen doorvoeren. 'De regering moet daarvoor een meerderheid vinden', besefte hij. Dat was ook de mening van MR-vicepremier Didier Reynders. Hij wees erop dat de begroting reeds in commissie is goedgekeurd door N-VA en waarschuwde dat 'we zeer voorzichtig moeten zijn met het oog op de brexit, die vooral in Vlaanderen zware gevolgen kan hebben'.