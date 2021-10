Na de 'Klimaatzaak' krijgen we nu ook de 'Woonzaak'. 38 sociale organisaties stappen op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten om de problemen in het Vlaamse woonbeleid aan te kaarten. Een juridische studie heeft aangetoond dat zo'n zaak kans maakt.

Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws.

'Momenteel staan meer dan 155.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning, is 47 procent van de private huurwoningen van ontoereikende kwaliteit en betaalt 52 procent van de private huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur', zegt Hugo Beersmans, woordvoerder van de Vlaamse Woonzaak. 'We hebben geprobeerd om het aan te kaarten voor de vorming van de Vlaamse regering, maar uit het regeerakkoord bleek dat dit geen prioriteit was. We hebben dan ook geen contact meer gehad met de regering. En vanaf nu storten we ons volop op onze zaak.'

Intussen hebben al 38 organisaties zich aangesloten, waaronder de verschillende vakbonden, het Vlaams Huurdersplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Vrouwenraad. 'En ook een drietal centrumsteden staat op het punt om zich akkoord te verklaren', voegt Beersmans toe.

Voor een uitspraak mikt de Woonzaak op de volgende Vlaamse verkiezingen in 2024.

