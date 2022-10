Sociale huurders met kamer te veel moeten hogere boetes betalen

Sociale huurders die meer kamers hebben dan gezinsleden, zullen meer druk ervaren om te verhuizen naar een kleinere woning.

Op initiatief van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) verhogen de ‘boetes’ per kamer die ze ’te veel’ hebben, zodat niet verhuizen makkelijk 100 euro per maand extra kan kosten. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Een sociale woning is vandaag ’te groot’ als het verschil tussen het aantal kamers en het aantal gezinsleden groter is dan één. Simpeler gezegd: als er minstens twee kamers op overschot zijn. Volgens Diependaele is die definitie vandaag veel te ruim. ‘Een koppel telt vandaag ook als twee personen die elk een slaapkamer nodig hebben, maar dat is natuurlijk niet zo. (…) Dat passen we aan: een koppel telt voor één slaapkamer.

Aansporen om te verhuizen

Met de nieuwe regels zullen uiteindelijk 20.484 van de sociale woningen onderbezet zijn. Vandaag wonen bijna 14.000 sociale huurders in een onderbezette woning, en sommigen van hen moeten al extra huur betalen: zowat 32 euro extra per maand, per kamer. Dat bedrag wordt opgetrokken naar gemiddeld 57 euro, al is dat bedrag afhankelijk van de huurprijs. De eindbedoeling is volgens de minister niet om mensen financieel te sanctioneren, maar wel om hen aan te sporen om te verhuizen. ‘Ik wil vooral die gezinnen helpen die al lang wachten op een grotere woning. Dat is rechtvaardig en proportioneel’, maakt Diependaele zich sterk.

De sociale huisvestingsmaatschappijen zullen mensen begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe, kleinere woning. De straal waarbinnen die kan liggen wordt wel verruimd van 5 naar 15 kilometer. Sociale huurders met een ”eeuwig” huurcontract zoals dat voor 2017 nog werd toegekend die een eerste aanbod van een kleinere woning binnen die straal weigeren, zullen meteen elke maand de hogere onderbezettingsvergoeding moeten betalen. Huurders met een contract van 9 jaar kunnen na afloop van dat contract hun woning kwijtspelen als ze twee passende aanbiedingen weigeren. De nieuwe regels gaan in vanaf 1 oktober 2023.

Schijnoplossingen

Volgens het Vlaams Huurdersplatform ‘viseert’ Diependaele sociale huurders ‘met schijnoplossingen’, ‘met grote gevolgen voor de betrokken huurders’. ‘Waar we echt nood aan hebben: meer, veel meer, heel veel meer sociale woningen’, tweet coördinator Joy Verstichele.

Ook oppositiepartij Groen is niet te spreken over de hogere onderbezettingsvergoedingen. Volgens Vlaams Parlementslid An Moerenhout maakt Diependaele ‘jacht op de meest kwetsbaren’ en steekt hij daar meer energie in dan in het wegwerken van de lange wachtlijst voor een sociale woning. ‘Een dak boven je hoofd hebben is een basisrecht. Dat het de minister zijn kerntaak is om daarvoor te zorgen, daar lijkt hij echter niet echt mee bezig te zijn.’

Vlaams Belang vindt dan weer dat de nieuwe regels vooral ouderen treffen, wiens kinderen de ouderlijke woonst hebben verlaten. ‘Diependaele wentelt zijn eigen falen om een behoorlijk aantal sociale woningen te bouwen af op onze ouderen’, zegt parlementslid Guy D’haeseleer. Ook met de grotere straal waarbinnen een kleinere woning mag worden gezocht, kan de extreemrechtse oppositiepartij niet leven. ‘Voor oudere huurders die geworteld zijn in hun buurt, er de mensen kennen en hun sociale contacten hebben, is dit vanzelfsprekend erg ingrijpend.’