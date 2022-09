Social profitsector vraagt dringend steun voor energiekosten

De social profitsector heeft dinsdag in een overleg met minister van Welzijn Hilde Crevits dringend steun gevraagd voor de oplopende energiekosten.

De social profit omvat onder meer de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg en de maatwerkbedrijven. Ook zij zien hun energiefactuur de hoogte in schieten, maar kunnen dat slechts in heel beperkte mate op hun cliënteel verhalen. Daarenboven werden de werkingsmiddelen nu al twaalf keer op rij niet geïndexeerd, zegt het Vlaams Welzijnsverbond, een van de koepels die dinsdag overlegden met de minister. ‘De energiecrisis lijkt in hoge mate op de coronacrisis’, zegt Hendrik Delaruelle van het Welzijnsverbond. ‘Dat was een bijzondere periode, die vroeg om bijzondere maatregelen. Dat is nu opnieuw het geval. De social profit steekt niet graag het handje uit en onze leden halen alles uit de kast om hun eigen boontjes te doppen, maar nu zijn de omstandigheden dermate extreem dat we niet anders kunnen. Dat de werkingsmiddelen al 12 keer na elkaar niet geïndexeerd zijn, komt nu eens zo hard aan natuurlijk. We hebben de minister deze ochtend dan ook gevraagd om dringend begeleidende maatregelen te nemen.’

‘We hebben geluisterd en gaan nu intern kijken wat mogelijk is’, zegt het kabinet-Crevits na afloop van het overleg. Volgende week starten de Vlaamse begrotingsbesprekingen.