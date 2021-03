Apothekers krijgen vanaf 6 april sneltests geleverd, kostprijs tussen 5 en 10 euro. Er komen gratis sneltesten voor alle bedrijven waar niet kan worden getelewerkt.

Dat maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekend.

Zelf

De zelftests zijn snelle antigeentesten die door de gebruiker zelf afgenomen en geïnterpreteerd worden. 'De burger doet met andere woorden alles zelf', zei Carole Schirvel, adjunct regeringscommissaris corona, op de persconferentie over de teststrategie. Het resultaat is in 15 à 20 minuten beschikbaar.

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt slechts 1 euro. Voor de gewone bevolking zal de prijs schommelen tussen 5 à 10 euro.

Bedrijven

Bedrijven kunnen overigens sinds vorige week aan de federale overheid gratis snelle antigeentesten vragen om personeel dat niet kan telewerken preventief te testen.

De gratis sneltesten, waar bedrijven tot 1 mei kunnen op intekenen, zouden volgens Vandenbroucke moeten volstaan om bij de bedrijven de werknemers acht keer te testen (twee keer per week, vier weken lang). Er zijn er momenteel reeds 570.000 beschikbaar. Daar komt nog eens een extra bestelling van een half miljoen sneltesten bovenop. (Belga)

Zonder rechten

De zelftesten dienen naast de klassieke PCR-testen en de snelle antigeentesten als een derde verdedigingslinie, maar het is niet zo dat mensen die een zelftest hebben laten afnemen aparte rechten zullen krijgen. 'Een zelftest moet eerder gezien worden als een kwestie van hoffelijkheid en zekerheid', aldus Vandenbroucke.

Zo zou je een zelftest kunnen afnemen voordat je afspreekt met een knuffelcontact of kan een restaurantuitbater zijn personeel vragen een zelftest af te nemen en dat afficheren als een soort van kwaliteitslabel aan de ingang.

Belangrijk is bovendien dat de zelftesten slechts een betrouwbaarheid hebben van 80 procent. Dat betekent dus dat in een op de vijf gevallen de zelftest een verkeerd resultaat kan geven. Daarom onderstreept coronacommissaris Pedro Facon dat mensen ook na het afleggen van een negatieve zelftest te allen tijde de geldende coronamaatregelen moeten opvolgen.

