Tot hun onvrede werden apothekers buiten de teststrategie gehouden. Maar binnenkort zal het wellicht mogelijk zijn om een sneltest te laten afnemen bij de apotheker. Dat bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Sinds april bieden de apothekers zich aan bij de overheid om een rol te spelen in de teststrategie. Tot nu toe kregen ze nul op het rekest. Daar komt nu verandering in. De regering is immers in gesprek met de sector. De bedoeling is dat apothekers binnenkort covid-19-sneltesten zullen mogen afnemen bij mensen. Op de timing en de modaliteiten is het nog even wachten. Op dit moment gaat professor Herman Goossens in dialoog met de apothekers. Hij staat aan het hoofd van de federale taskforce testing. 'Er zijn verschillende opties', zegt hij. 'Hoe we de sneltesten precies zullen gaan gebruiken, beslissen we kortelings.'Goossens moet nog enkele knopen doorhakken. Bijvoorbeeld: wie komt voor de test in aanmerking? Enkel asymptomatische of ook symptomatische patiënten? Die laatsten zouden met een bezoekje aan een apotheker andere (gezonde) klanten kunnen besmetten. En dan is er nog de vraag waar mensen de test krijgen toegediend. Sinds 2012 moet elke apotheker beschikken over een zogenaamd 'intiem hoekje'. Die ruimte dient normaliter voor een vertrouwelijk gesprek, maar kan dus ook worden ingezet voor de afname van een test. De apothekers hopen in elk geval op een goede afloop. 'Ons aanbod blijft overeind', zegt Georges Verpraet van de apothekersbond APB. Maandag keurde het parlement weliswaar nog een verbod op de verkoop van sneltesten door apothekers af. Maar de wettekst liet ruimte voor aanpassingen. 'Het hele testverhaal is evolutief', zegt Verpraet. 'Wij krijgen gunstige signalen vanuit de overheid.' Het voordeel van een covid-19-sneltest is dat het resultaat al na een kwartier bekend is. Bovendien is professor Goossens optimistisch over de doeltreffendheid. De uitrol komt de jongste dagen stilaan op gang. Sneltesten worden sinds november in beperkte mate ingezet in woonzorgcentra. Deze weken starten grootschalige proefprojecten bij huisartsen en in triagecentra. In de loop van volgend jaar zouden alle huisartsenpraktijken met sneltesten moeten kunnen werken. Ook in bedrijven en scholen komt het met mondjesmaat op gang. Volgens minister Vandenbroucke staat de teststrategie van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op punt. Een sneltest wordt op dezelfde manier afgenomen als een klassieke PCR-test. Tot op vandaag mag enkel gekwalificeerd personeel een coronatest afnemen. Het blijft dus eveneens verboden om een sneltest aan te kopen en zelf uit te voeren.