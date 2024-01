Sneeuw: geen bussen van De Lijn in Limburg, ook elders problemen

Door de sneeuwval rijden er tijdelijk geen bussen van De Lijn meer in Limburg. Dat heeft de vervoersmaatschappij woensdag rond 15.45 uur laten weten. Ook in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er problemen. De spoorwegen melden vooralsnog geen hinder.

De Lijn heeft haar chauffeurs in Limburg opgeroepen om naar een stelplaats te rijden, zo meldt woordvoerster Ine Pieters. ‘De chauffeurs blijven ter beschikking in de verschillende stelplaatsen: mochten de weersomstandigheden nog verbeteren, dan kunnen ze opnieuw uitrijden’, zei ze.

In Oost-Vlaanderen hebben de bussen in de Vlaamse Ardennen tot een halfuur vertraging opgelopen. In Vlaams-Brabant zijn bepaalde haltes tijdelijk niet bediend en rijden bussen daarom via een omleiding.

Momenteel zijn er geen echte problemen op het spoornet in Vlaanderen, zo laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. De teams van Infrabel en NMBS zijn waakzaam en paraat om indien nodig tussen te komen op het terrein, zo klinkt het nog.

In het zuiden van België is de hinder groter. Zo liggen sinds woensdagnamiddag 130 buslijnen van de TEC stil in de regio Luik-Verviers. Volgens Stéphane Thiery, directeur marketing en woordvoerder bij de vervoersmaatschappij, is de situatie te risicovol om de veiligheid van passagiers en personeel te waarborgen. Momenteel worden wel nog een vijftigtal stations bediend, onder andere via omleidingen, maar de situatie kan snel veranderen, waarschuwt Thiery. Ook op andere plekken in Wallonië is er hinder, zo toont de site van TEC.