Vrijdag en zaterdag worden de gewestelijke smogactieplannen geactiveerd vanwege de hoge concentraties fijn stof in de lucht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

De voorbije dagen worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties gemeten. De hoogste concentraties worden in het noorden van het land gemeten.

De informatiedrempel van 50 microgram per kubieke meter lucht aan PM10 wordt sinds maandag overschreden in Vlaanderen. Donderdag werd ook de informatiedrempel in het Brussels en Waalse gewest overschreden.

Snelheidsbeperkingen

Omdat de volgende dagen weinig verandering wordt verwacht, wordt de alarmfase geactiveerd. Concreet betekent dit dat in Vlaanderen en Wallonië vrijdag en zaterdag een snelheidsbeperking tot 90 km/u zal gelden op een aantal autosnel- en ringwegen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een snelheidsbeperking tot 50 en 90 km/u gelden op plaatsen waar de snelheid normaal respectievelijk 70 of 90 km/u en 120 km is.

Het openbaar vervoer (MIVB) is op dagen van smogalarm gratis, net als het dagticket van Vilo!. Verwarmen met hout wordt verboden als dit niet de enige verwarmingsbron in de woning is. Ook wordt de temperatuur in openbare gebouwen verlaagd tot 20 graden Celsius.

Advies

Door de opstapeling van de luchtvervuiling, veroorzaakt door het verkeer, de industrie, residentiële verwarming en landbouw en de blijvende ongunstige meteorologische omstandigheden, zullen de fijnstofconcentraties verder toenemen. Op basis van de laatste metingen en voorspellingen is de kans groot dat de fijnstofconcentraties vrijdag en zaterdag hoger zullen zijn dan 70 microgram per kubieke meter lucht in minstens één van de drie gewesten.

In de fase van smogalarm blijft het advies voor mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kleine kinderen, ouderen, astmapatiënten en mensen met de chronische longziekte COPD) om geen ongewone lichamelijke inspanningen te doen. Omdat de fijnstofdeeltjes zo klein zijn, zullen ze ook het huis binnendringen.

Zaterdag zal gecommuniceerd worden of het smogalarm verlengd of afgeblazen wordt, aldus IRCEL.

