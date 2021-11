Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit) kant zich tegen de plannen van zijn coalitiepartner Elke Van den Brandt (Groen) om de A12 in Brussel grondig om te vormen. Volgens Smet is het project niet doorgesproken met de regering en zijn er andere prioriteiten.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde dinsdag aan dat ze de A12 tussen de Heizel en de Van Praetbrug wil omvormen tot een stadsboulevard. Het aantal rijstroken om Brussel vanuit Vlaanderen in te rijden zou daarvoor afnemen van drie naar één. Van den Brandt wil de werken volgend jaar al aanvangen, als de vergunning tegen dan is afgeleverd. Maar staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit) ziet dat minder zitten. De omvorming is niet prioritair omdat er geen 'Park and Ride'-zone in de plannen is voorzien en omdat het einde van de A12 eigenlijk al een groen gebied is, zegt hij aan Belga.

Bovendien is het plan van Van den Brandt volgens Smet niet doorgesproken met de regering. "In deze financieel moeilijke tijden zijn er andere investeringen in Brussel die meer prioriteit hebben, zoals de assen Belliard en Wetstraat of de Jamarlaan. Dit is een 'nice to have', geen 'need to have'", vindt Smet.

Voka en Touring gekant tegen Brusselse plannen met 'stadsboulevard' A12

Mobiliteitsorganisatie Touring en werkgeversorganisatie Voka Metropolitan stellen de omvorming van het einde van de A12 tot een stadsboulevard in vraag. Ze vrezen dat het enkel zal leiden tot meer files, stadsbezoekers daardoor wegblijven en bedrijven uiteindelijk wegtrekken. De alternatieven staan volgens beide organisaties nog niet op punt.

De versmalling van de A12 in Laken is veel te drastisch volgens Touring. Het overhouden van slechts één rijstrook en het creëren van een trechter 'heeft tot logisch gevolg meer filevorming en vertraagd verkeer, hetgeen nog meer luchtpollutie veroorzaakt dan voordien. Laat het nu net dat zijn wat de overheden willen vermijden', stelt Touring.

Om de vlotte toegang tot de stad te behouden wil Touring minstens twee rijstroken vrij houden en vraagt het een test om de invloed te meten op de files en de doorstroming van het verkeer. Bovendien stelt de mobiliteitsorganisatie vast dat er nog niet geïnvesteerd is in alternatieven.

Parking C

Die investeringen moet eerst plaatsvinden. En dan kan een omvorming tot stadsboulevard wel tot de mogelijkheden behoren, gelooft Voka Metropolitan. 'Van de reeds vele jaren beloofde overstapparkings aan de A12 en op parking C lijkt geen sprake meer. Het is ook nog wachten op de geplande sneltram langsheen de A12', klinkt het bij de werkgeversorganisatie.

Bovendien betreurt Voka dat de Brusselse regering deze beslissing eenzijdig neemt, zonder Vlaanderen te raadplegen. 'Waar blijft het lang aangekondigde globale mobiliteitsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen?', werpt Voka Metropolitan op.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) kondigde dinsdag aan dat ze de A12 tussen de Heizel en de Van Praetbrug wil omvormen tot een stadsboulevard. Het aantal rijstroken om Brussel vanuit Vlaanderen in te rijden zou daarvoor afnemen van drie naar één. Van den Brandt wil de werken volgend jaar al aanvangen, als de vergunning tegen dan is afgeleverd. Maar staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit) ziet dat minder zitten. De omvorming is niet prioritair omdat er geen 'Park and Ride'-zone in de plannen is voorzien en omdat het einde van de A12 eigenlijk al een groen gebied is, zegt hij aan Belga. Bovendien is het plan van Van den Brandt volgens Smet niet doorgesproken met de regering. "In deze financieel moeilijke tijden zijn er andere investeringen in Brussel die meer prioriteit hebben, zoals de assen Belliard en Wetstraat of de Jamarlaan. Dit is een 'nice to have', geen 'need to have'", vindt Smet.Mobiliteitsorganisatie Touring en werkgeversorganisatie Voka Metropolitan stellen de omvorming van het einde van de A12 tot een stadsboulevard in vraag. Ze vrezen dat het enkel zal leiden tot meer files, stadsbezoekers daardoor wegblijven en bedrijven uiteindelijk wegtrekken. De alternatieven staan volgens beide organisaties nog niet op punt.De versmalling van de A12 in Laken is veel te drastisch volgens Touring. Het overhouden van slechts één rijstrook en het creëren van een trechter 'heeft tot logisch gevolg meer filevorming en vertraagd verkeer, hetgeen nog meer luchtpollutie veroorzaakt dan voordien. Laat het nu net dat zijn wat de overheden willen vermijden', stelt Touring. Om de vlotte toegang tot de stad te behouden wil Touring minstens twee rijstroken vrij houden en vraagt het een test om de invloed te meten op de files en de doorstroming van het verkeer. Bovendien stelt de mobiliteitsorganisatie vast dat er nog niet geïnvesteerd is in alternatieven. Die investeringen moet eerst plaatsvinden. En dan kan een omvorming tot stadsboulevard wel tot de mogelijkheden behoren, gelooft Voka Metropolitan. 'Van de reeds vele jaren beloofde overstapparkings aan de A12 en op parking C lijkt geen sprake meer. Het is ook nog wachten op de geplande sneltram langsheen de A12', klinkt het bij de werkgeversorganisatie. Bovendien betreurt Voka dat de Brusselse regering deze beslissing eenzijdig neemt, zonder Vlaanderen te raadplegen. 'Waar blijft het lang aangekondigde globale mobiliteitsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen?', werpt Voka Metropolitan op.